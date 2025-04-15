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Твердый метан. Создан простой и безопасный способ хранения газа - РИА Новости, 15.04.2025
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Наука
 
09:00 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/nauka-2010759734.html
Твердый метан. Создан простой и безопасный способ хранения газа
Твердый метан. Создан простой и безопасный способ хранения газа - РИА Новости, 15.04.2025
Твердый метан. Создан простой и безопасный способ хранения газа
Новое вещество, которое поможет более эффективно хранить и перевозить метан, а также снизить риск его утечек, разработали российские ученые в составе научной... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:00:00+03:00
2025-04-15T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
казань
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новое вещество, которое поможет более эффективно хранить и перевозить метан, а также снизить риск его утечек, разработали российские ученые в составе научной группы. Разработка может быть применена для безопасной и "зеленой" транспортировки метана, который используется в качестве "бытового" газа, промышленного сырья и рассматривается как потенциальное топливо будущего, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).Метан — основной компонент природного газа, один из основных топливных источников энергии, однако его хранение и транспортировка требуют применения сложных технологий, поскольку он легко воспламеняем и летуч. Как рассказали в пресс-службе РНФ, существующие методы сжижения (превращение метана из газа в жидкость, чтобы он занимал в 600 раз меньше места) и сжатия метана имеют высокую стоимость.Альтернативным способом хранения могут стать гидраты метана — кристаллические соединения, в которых молекулы газа заключены в "ячейки", сложенные из молекул воды. Такой способ отличается от сжижения тем, что молекулы метана вместе с водой находятся в твердом состоянии. Однако широкое применение гидратов ограничено медленным процессом их образования, а также тем, что нагревание или снижение давления приводит к их разрушению.Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань), Университета Бойнорда (Иран) и Хэнаньского технологического университета (Китай) разработали новое поверхностно-активное вещество — биосурфактант — на основе гидроксилированного олеата (соли органической кислоты, в которую добавили гидроксильную группу), позволяющее эффективно формировать стабильные гидраты метана. Данная разработка может использоваться для безопасной и "зеленой" транспортировки метана, рассказали в РНФ.Для создания биосурфактантов исследователи использовали экологически безопасные и недорогие исходные материалы — касторовое масло и олеиновую кислоту. По словам исследователей, данный метод образования гидратов метана не будет оказывать негативное воздействие на окружающую среду в отличие от применения широко используемых для этой же цели синтетических поверхностно-активных веществ, например токсичного додецилсульфата натрия.Результаты показали, что новый биосурфактант превращает в гидрат 95 процентов воды, в то время как додецилсульфат натрия – только 92 процента. Кроме того, он увеличивает емкость гидрата до 162 объемов метана на один литр гидрата, что примерно на 3 процента больше, чем у синтетического образца. Помимо этого, формируются более плотные и стабильные гранулы гидратов, которые удерживают метан даже после 15 дней хранения при температуре −5 °C."Хранение метана в форме гидрата снижает риск утечек. Это критически важно для предотвращения выбросов парниковых газов в атмосферу, которые способствуют глобальному изменению климата. Наше исследование поможет усовершенствовать и масштабировать технологии хранения метана, сделав их более экологически устойчивыми и эффективными", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник лаборатории гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов Казанского (Приволжского) федерального университета Абдолреза Фархадиан, слова которого приводятся в сообщении.Преимущества биосурфактанта в сравнении с аналогами связаны с наличием гидроксильной группы, которая улучшает его взаимодействие с водой и метаном, рассказали в пресс-службе РНФ. Кроме того, он устойчив к нагреванию, сохраняет свои свойства даже при 90 °C и позволяет создавать гидраты из морской воды, что устраняет необходимость дорогостоящих процессов опреснения. Это поможет активнее использовать технологию твердого природного газа и поддержат развитие экологически чистой химии.Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в Journal of Colloid and Interface Science.
https://ri.ria.ru/20250306/nauka-2003201140.html
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наука, университетская наука, казань, иран, китай, россия, российский научный фонд, экология, экология в россии, казанский (приволжский) федеральный университет
Наука, Наука, Университетская наука, Казань, Иран, Китай, Россия, Российский научный фонд, Экология, Экология в России, Казанский (Приволжский) федеральный университет

Твердый метан. Создан простой и безопасный способ хранения газа

© Абдолреза ФархадианПеллета гидрата метана, полученная в присутствии разработанного реагента
Пеллета гидрата метана, полученная в присутствии разработанного реагента - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Абдолреза Фархадиан
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новое вещество, которое поможет более эффективно хранить и перевозить метан, а также снизить риск его утечек, разработали российские ученые в составе научной группы. Разработка может быть применена для безопасной и "зеленой" транспортировки метана, который используется в качестве "бытового" газа, промышленного сырья и рассматривается как потенциальное топливо будущего, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
Метан — основной компонент природного газа, один из основных топливных источников энергии, однако его хранение и транспортировка требуют применения сложных технологий, поскольку он легко воспламеняем и летуч. Как рассказали в пресс-службе РНФ, существующие методы сжижения (превращение метана из газа в жидкость, чтобы он занимал в 600 раз меньше места) и сжатия метана имеют высокую стоимость.
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Альтернативным способом хранения могут стать гидраты метана — кристаллические соединения, в которых молекулы газа заключены в "ячейки", сложенные из молекул воды. Такой способ отличается от сжижения тем, что молекулы метана вместе с водой находятся в твердом состоянии. Однако широкое применение гидратов ограничено медленным процессом их образования, а также тем, что нагревание или снижение давления приводит к их разрушению.
Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань), Университета Бойнорда (Иран) и Хэнаньского технологического университета (Китай) разработали новое поверхностно-активное вещество — биосурфактант — на основе гидроксилированного олеата (соли органической кислоты, в которую добавили гидроксильную группу), позволяющее эффективно формировать стабильные гидраты метана. Данная разработка может использоваться для безопасной и "зеленой" транспортировки метана, рассказали в РНФ.
© Фото : Абдолреза ФархадианПеллета гидрата метана
Пеллета гидрата метана
Пеллета гидрата метана
© Фото : Абдолреза Фархадиан
1 из 3
© Фото : Абдолреза ФархадианЛабораторная установка по получению гидратных пеллет
Лабораторная установка по получению гидратных пеллет
Лабораторная установка по получению гидратных пеллет
© Фото : Абдолреза Фархадиан
2 из 3
© Фото : Абдолреза ФархадианАвтоклавы с перемешивающим устройством для тестирования разработанных реагентов
Автоклавы с перемешивающим устройством для тестирования разработанных реагентов
Автоклавы с перемешивающим устройством для тестирования разработанных реагентов
© Фото : Абдолреза Фархадиан
3 из 3
Пеллета гидрата метана
© Фото : Абдолреза Фархадиан
1 из 3
Лабораторная установка по получению гидратных пеллет
© Фото : Абдолреза Фархадиан
2 из 3
Автоклавы с перемешивающим устройством для тестирования разработанных реагентов
© Фото : Абдолреза Фархадиан
3 из 3
Для создания биосурфактантов исследователи использовали экологически безопасные и недорогие исходные материалы — касторовое масло и олеиновую кислоту. По словам исследователей, данный метод образования гидратов метана не будет оказывать негативное воздействие на окружающую среду в отличие от применения широко используемых для этой же цели синтетических поверхностно-активных веществ, например токсичного додецилсульфата натрия.
Результаты показали, что новый биосурфактант превращает в гидрат 95 процентов воды, в то время как додецилсульфат натрия – только 92 процента. Кроме того, он увеличивает емкость гидрата до 162 объемов метана на один литр гидрата, что примерно на 3 процента больше, чем у синтетического образца. Помимо этого, формируются более плотные и стабильные гранулы гидратов, которые удерживают метан даже после 15 дней хранения при температуре −5 °C.
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"Хранение метана в форме гидрата снижает риск утечек. Это критически важно для предотвращения выбросов парниковых газов в атмосферу, которые способствуют глобальному изменению климата. Наше исследование поможет усовершенствовать и масштабировать технологии хранения метана, сделав их более экологически устойчивыми и эффективными", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник лаборатории гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов Казанского (Приволжского) федерального университета Абдолреза Фархадиан, слова которого приводятся в сообщении.
Преимущества биосурфактанта в сравнении с аналогами связаны с наличием гидроксильной группы, которая улучшает его взаимодействие с водой и метаном, рассказали в пресс-службе РНФ. Кроме того, он устойчив к нагреванию, сохраняет свои свойства даже при 90 °C и позволяет создавать гидраты из морской воды, что устраняет необходимость дорогостоящих процессов опреснения. Это поможет активнее использовать технологию твердого природного газа и поддержат развитие экологически чистой химии.
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Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в Journal of Colloid and Interface Science.
 
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