https://ria.ru/20250415/nauka-2010759734.html

Твердый метан. Создан простой и безопасный способ хранения газа

Твердый метан. Создан простой и безопасный способ хранения газа - РИА Новости, 15.04.2025

Твердый метан. Создан простой и безопасный способ хранения газа

Новое вещество, которое поможет более эффективно хранить и перевозить метан, а также снизить риск его утечек, разработали российские ученые в составе научной... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:00:00+03:00

2025-04-15T09:00:00+03:00

2025-04-15T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новое вещество, которое поможет более эффективно хранить и перевозить метан, а также снизить риск его утечек, разработали российские ученые в составе научной группы. Разработка может быть применена для безопасной и "зеленой" транспортировки метана, который используется в качестве "бытового" газа, промышленного сырья и рассматривается как потенциальное топливо будущего, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).Метан — основной компонент природного газа, один из основных топливных источников энергии, однако его хранение и транспортировка требуют применения сложных технологий, поскольку он легко воспламеняем и летуч. Как рассказали в пресс-службе РНФ, существующие методы сжижения (превращение метана из газа в жидкость, чтобы он занимал в 600 раз меньше места) и сжатия метана имеют высокую стоимость.Альтернативным способом хранения могут стать гидраты метана — кристаллические соединения, в которых молекулы газа заключены в "ячейки", сложенные из молекул воды. Такой способ отличается от сжижения тем, что молекулы метана вместе с водой находятся в твердом состоянии. Однако широкое применение гидратов ограничено медленным процессом их образования, а также тем, что нагревание или снижение давления приводит к их разрушению.Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань), Университета Бойнорда (Иран) и Хэнаньского технологического университета (Китай) разработали новое поверхностно-активное вещество — биосурфактант — на основе гидроксилированного олеата (соли органической кислоты, в которую добавили гидроксильную группу), позволяющее эффективно формировать стабильные гидраты метана. Данная разработка может использоваться для безопасной и "зеленой" транспортировки метана, рассказали в РНФ.Для создания биосурфактантов исследователи использовали экологически безопасные и недорогие исходные материалы — касторовое масло и олеиновую кислоту. По словам исследователей, данный метод образования гидратов метана не будет оказывать негативное воздействие на окружающую среду в отличие от применения широко используемых для этой же цели синтетических поверхностно-активных веществ, например токсичного додецилсульфата натрия.Результаты показали, что новый биосурфактант превращает в гидрат 95 процентов воды, в то время как додецилсульфат натрия – только 92 процента. Кроме того, он увеличивает емкость гидрата до 162 объемов метана на один литр гидрата, что примерно на 3 процента больше, чем у синтетического образца. Помимо этого, формируются более плотные и стабильные гранулы гидратов, которые удерживают метан даже после 15 дней хранения при температуре −5 °C."Хранение метана в форме гидрата снижает риск утечек. Это критически важно для предотвращения выбросов парниковых газов в атмосферу, которые способствуют глобальному изменению климата. Наше исследование поможет усовершенствовать и масштабировать технологии хранения метана, сделав их более экологически устойчивыми и эффективными", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник лаборатории гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов Казанского (Приволжского) федерального университета Абдолреза Фархадиан, слова которого приводятся в сообщении.Преимущества биосурфактанта в сравнении с аналогами связаны с наличием гидроксильной группы, которая улучшает его взаимодействие с водой и метаном, рассказали в пресс-службе РНФ. Кроме того, он устойчив к нагреванию, сохраняет свои свойства даже при 90 °C и позволяет создавать гидраты из морской воды, что устраняет необходимость дорогостоящих процессов опреснения. Это поможет активнее использовать технологию твердого природного газа и поддержат развитие экологически чистой химии.Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в Journal of Colloid and Interface Science.

https://ri.ria.ru/20250306/nauka-2003201140.html

https://ri.ria.ru/20250220/nauka-2000304191.html

https://ria.ru/20231026/nauka-1905148276.html

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