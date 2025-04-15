https://ria.ru/20250415/mo-2011447622.html
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Крымом
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Крымом - РИА Новости, 15.04.2025
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Крымом
Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:49:00+03:00
2025-04-15T19:49:00+03:00
2025-04-15T19:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
республика крым
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщило Минобороны РФ. "Около 19.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250415/pvo-2011272005.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), пво, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО, Республика Крым
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Крымом
МО: ПВО перехватила беспилотник ВСУ над территорией Крыма