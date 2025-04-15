https://ria.ru/20250415/mo--2011346387.html

Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 15.04.2025

Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, за сутки уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:11:00+03:00

2025-04-15T13:11:00+03:00

2025-04-15T14:18:00+03:00

россия

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херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, за сутки уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Садовое, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 100 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250415/vsu-2011348837.html

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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)