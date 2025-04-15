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Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 15.04.2025
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13:11 15.04.2025 (обновлено: 14:18 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/mo--2011346387.html
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 15.04.2025
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, за сутки уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:11:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, за сутки уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Садовое, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 100 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий подразделения "Днепр"
Российский военнослужащий подразделения Днепр - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий подразделения "Днепр". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, за сутки уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Садовое, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 100 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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