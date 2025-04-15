Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения утвердило время на выполнение домашнего задания школьниками - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/minprosvescheniya-2011272604.html
Минпросвещения утвердило время на выполнение домашнего задания школьниками
Минпросвещения утвердило время на выполнение домашнего задания школьниками - РИА Новости, 15.04.2025
Минпросвещения утвердило время на выполнение домашнего задания школьниками
Минпросвещения РФ утвердило, сколько времени школьники 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года, выяснило РИА... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T02:48:00+03:00
2025-04-15T02:48:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603816665_0:44:3069:1770_1920x0_80_0_0_49c959705c5965fc04c990e586b455f5.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило, сколько времени школьники 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно данным министерства, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем - 1,5 часа, а в четвёртом - 2 часа. "С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий", - рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, школа должна осуществлять контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам. Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня. Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.
https://ria.ru/20250410/prosveschenie-2010412460.html
https://ria.ru/20250320/ege-2006135778.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603816665_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_61dd0db0a44596efef1bbc7142f27e54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Минпросвещения утвердило время на выполнение домашнего задания школьниками

Минпросвещения: школьники должны тратить на домашнее задание один-два часа

CC0 / / Подросток с наставником делает домашнее задание за компьютером
Подросток с наставником делает домашнее задание за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
CC0 / /
Подросток с наставником делает домашнее задание за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило, сколько времени школьники 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом.
Согласно данным министерства, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем - 1,5 часа, а в четвёртом - 2 часа.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей
10 апреля, 10:42
"С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий", - рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Кроме того, школа должна осуществлять контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам.
Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня.
Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.
Ученики сдают единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Совершенствование системы ЕГЭ и ОГЭ вошло в план мероприятий Минпросвещения
20 марта, 10:51
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала