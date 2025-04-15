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Минобороны подало иски к подрядчикам на 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.04.2025
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04:46 15.04.2025 (обновлено: 05:28 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/minoborony-2011277524.html
Минобороны подало иски к подрядчикам на 30 миллиардов рублей
Минобороны подало иски к подрядчикам на 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.04.2025
Минобороны подало иски к подрядчикам на 30 миллиардов рублей
Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы к своим крупным строительным подрядчикам более 20 исковых заявлений на общую сумму исковых... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:46:00+03:00
2025-04-15T05:28:00+03:00
происшествия
москва
циолковский (наукоград)
амурская область
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы к своим крупным строительным подрядчикам более 20 исковых заявлений на общую сумму исковых требований свыше 31,1 миллиарда рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.К ФГУП "Главное управление специального строительства" (ГУСС) предъявлено 13 исков на сумму более 13,6 миллиарда рублей. ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" стало ответчиком по семи искам на сумму более 10,9 миллиарда рублей. Требования в общем размере более 5,3 миллиарда рублей заявлены в двух исках к АО "31-й Государственный проектный институт специального строительства". Еще около 1,3 миллиарда рублей Минобороны требует в трех исках к АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Все иски поступили в суд 4 апреля, и к рассмотрению они еще не приняты. Основания исковых требований пока не сообщаются.ГУСС возводит специальные, стратегические и социальные объекты для Вооруженных сил, а также гражданскую инфраструктуру, сообщает сайт предприятия. В Главном военном следственном управлении СК России в феврале сообщили РИА Новости, что замгендиректора ГУСС Астемир Абаев обвиняется в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Дагестане."ГВСУ по специальным объектам" базируется в городе Циолковский Амурской области, где находится космодром "Восточный". Тверской суд Москвы ранее продлил до 23 мая арест бывшему главе ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Андрею Белкову, который обвиняется в афере при покупке магнитно-резонансного томографа. АО "31-й Государственный проектный институт специального строительства" — головная организация по проектированию специальных объектов и объектов космической тематики. Основными направлениями деятельности ГУОВ являются строительство жилых зданий, специальных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов, необходимых для выполнения задач министерства. Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года приговорил экс-руководителя ГУОВ Евгения Горбачева к 5,5 года колонии за хищения при строительстве объектов в Арктике. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны. Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
https://ria.ru/20250406/almaz-2009604839.html
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циолковский (наукоград)
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происшествия, москва, циолковский (наукоград), амурская область, тимур иванов
Происшествия, Москва, Циолковский (наукоград), Амурская область, Тимур Иванов
Минобороны подало иски к подрядчикам на 30 миллиардов рублей

Минобороны подало иски к стройподрядчикам на сумму свыше 30 миллиардов рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы к своим крупным строительным подрядчикам более 20 исковых заявлений на общую сумму исковых требований свыше 31,1 миллиарда рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
К ФГУП "Главное управление специального строительства" (ГУСС) предъявлено 13 исков на сумму более 13,6 миллиарда рублей. ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" стало ответчиком по семи искам на сумму более 10,9 миллиарда рублей. Требования в общем размере более 5,3 миллиарда рублей заявлены в двух исках к АО "31-й Государственный проектный институт специального строительства". Еще около 1,3 миллиарда рублей Минобороны требует в трех исках к АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ).
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"
6 апреля, 09:16
Все иски поступили в суд 4 апреля, и к рассмотрению они еще не приняты. Основания исковых требований пока не сообщаются.
ГУСС возводит специальные, стратегические и социальные объекты для Вооруженных сил, а также гражданскую инфраструктуру, сообщает сайт предприятия. В Главном военном следственном управлении СК России в феврале сообщили РИА Новости, что замгендиректора ГУСС Астемир Абаев обвиняется в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Дагестане.
"ГВСУ по специальным объектам" базируется в городе Циолковский Амурской области, где находится космодром "Восточный". Тверской суд Москвы ранее продлил до 23 мая арест бывшему главе ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Андрею Белкову, который обвиняется в афере при покупке магнитно-резонансного томографа.
АО "31-й Государственный проектный институт специального строительства" — головная организация по проектированию специальных объектов и объектов космической тематики.
Основными направлениями деятельности ГУОВ являются строительство жилых зданий, специальных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов, необходимых для выполнения задач министерства. Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года приговорил экс-руководителя ГУОВ Евгения Горбачева к 5,5 года колонии за хищения при строительстве объектов в Арктике. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны. Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани
21 февраля, 10:18
 
ПроисшествияМоскваЦиолковский (наукоград)Амурская областьТимур Иванов
 
 
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