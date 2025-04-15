https://ria.ru/20250415/minoborony-2011277524.html

Минобороны подало иски к подрядчикам на 30 миллиардов рублей

Минобороны подало иски к подрядчикам на 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.04.2025

Минобороны подало иски к подрядчикам на 30 миллиардов рублей

Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы к своим крупным строительным подрядчикам более 20 исковых заявлений на общую сумму исковых... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T04:46:00+03:00

2025-04-15T04:46:00+03:00

2025-04-15T05:28:00+03:00

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амурская область

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы к своим крупным строительным подрядчикам более 20 исковых заявлений на общую сумму исковых требований свыше 31,1 миллиарда рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.К ФГУП "Главное управление специального строительства" (ГУСС) предъявлено 13 исков на сумму более 13,6 миллиарда рублей. ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" стало ответчиком по семи искам на сумму более 10,9 миллиарда рублей. Требования в общем размере более 5,3 миллиарда рублей заявлены в двух исках к АО "31-й Государственный проектный институт специального строительства". Еще около 1,3 миллиарда рублей Минобороны требует в трех исках к АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Все иски поступили в суд 4 апреля, и к рассмотрению они еще не приняты. Основания исковых требований пока не сообщаются.ГУСС возводит специальные, стратегические и социальные объекты для Вооруженных сил, а также гражданскую инфраструктуру, сообщает сайт предприятия. В Главном военном следственном управлении СК России в феврале сообщили РИА Новости, что замгендиректора ГУСС Астемир Абаев обвиняется в хищении более 400 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Дагестане."ГВСУ по специальным объектам" базируется в городе Циолковский Амурской области, где находится космодром "Восточный". Тверской суд Москвы ранее продлил до 23 мая арест бывшему главе ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Андрею Белкову, который обвиняется в афере при покупке магнитно-резонансного томографа. АО "31-й Государственный проектный институт специального строительства" — головная организация по проектированию специальных объектов и объектов космической тематики. Основными направлениями деятельности ГУОВ являются строительство жилых зданий, специальных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов, необходимых для выполнения задач министерства. Савеловский суд Москвы в октябре 2024 года приговорил экс-руководителя ГУОВ Евгения Горбачева к 5,5 года колонии за хищения при строительстве объектов в Арктике. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны. Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

https://ria.ru/20250406/almaz-2009604839.html

https://ria.ru/20250221/minoborony-2000718297.html

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происшествия, москва, циолковский (наукоград), амурская область, тимур иванов