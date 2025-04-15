https://ria.ru/20250415/medal-2011457236.html

Российские школьники завоевали восемь медалей на турнире по информатике

Российские школьники завоевали восемь медалей на турнире по информатике - РИА Новости, 15.04.2025

Российские школьники завоевали восемь медалей на турнире по информатике

Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в аппарате вице-премьера... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:38:00+03:00

2025-04-15T20:38:00+03:00

2025-04-15T20:38:00+03:00

общество

россия

москва

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дмитрий чернышенко

сергей кравцов

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Сборная команда России приняла участие в XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI). По итогам конкурсных испытаний школьники завоевали 8 золотых медалей", - говорится в сообщении. Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили ребят с достижениями. "Победы наших школьников на международных соревнованиях, таких как этот турнир по информатике, подтверждают, что Россия богата на талантливых, трудолюбивых ребят", - отметил Чернышенко. Кравцов, в свою очередь, добавил, что яркие успехи ребят вновь подтверждают эффективность российской системы образования, которая не только дает фундаментальные знания, но и воспитывает будущих лидеров отрасли. Турнир состоялся с 9 по 13 апреля в болгарском Шумене. В 2025 году российские школьники участвовали в соревнованиях в дистанционном формате. По итогам состязаний они завоевали восемь золотых медалей из 12 возможных. Всего в турнире приняли участие 24 учащихся образовательных учреждений Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Липецка и Сарова. Уточняется, что международный турнир в Болгарии является одним из этапов подготовки школьников к Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 27 июля по 3 августа в столице Боливии – городе Сукре.

https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html

https://rsport.ria.ru/20250402/shakhmaty-2008901684.html

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общество, россия, москва, казань, дмитрий чернышенко, сергей кравцов