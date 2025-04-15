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Российские школьники завоевали восемь медалей на турнире по информатике - РИА Новости, 15.04.2025
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20:38 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/medal-2011457236.html
Российские школьники завоевали восемь медалей на турнире по информатике
Российские школьники завоевали восемь медалей на турнире по информатике - РИА Новости, 15.04.2025
Российские школьники завоевали восемь медалей на турнире по информатике
Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в аппарате вице-премьера... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:38:00+03:00
2025-04-15T20:38:00+03:00
общество
россия
москва
казань
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Сборная команда России приняла участие в XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI). По итогам конкурсных испытаний школьники завоевали 8 золотых медалей", - говорится в сообщении. Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили ребят с достижениями. "Победы наших школьников на международных соревнованиях, таких как этот турнир по информатике, подтверждают, что Россия богата на талантливых, трудолюбивых ребят", - отметил Чернышенко. Кравцов, в свою очередь, добавил, что яркие успехи ребят вновь подтверждают эффективность российской системы образования, которая не только дает фундаментальные знания, но и воспитывает будущих лидеров отрасли. Турнир состоялся с 9 по 13 апреля в болгарском Шумене. В 2025 году российские школьники участвовали в соревнованиях в дистанционном формате. По итогам состязаний они завоевали восемь золотых медалей из 12 возможных. Всего в турнире приняли участие 24 учащихся образовательных учреждений Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Липецка и Сарова. Уточняется, что международный турнир в Болгарии является одним из этапов подготовки школьников к Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 27 июля по 3 августа в столице Боливии – городе Сукре.
https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html
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общество, россия, москва, казань, дмитрий чернышенко, сергей кравцов
Общество, Россия, Москва, Казань, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов
Российские школьники завоевали восемь медалей на турнире по информатике

Чернышенко: российские школьники выиграли восемь золотых медалей на турнире IATI

© Depositphotos.com / HayDmitriyМолодые люди за ноутбуками
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Молодые люди за ноутбуками. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«
"Сборная команда России приняла участие в XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI). По итогам конкурсных испытаний школьники завоевали 8 золотых медалей", - говорится в сообщении.
Всероссийская олимпиада школьников - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников
7 января, 11:23
Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили ребят с достижениями.
«
"Победы наших школьников на международных соревнованиях, таких как этот турнир по информатике, подтверждают, что Россия богата на талантливых, трудолюбивых ребят", - отметил Чернышенко.
Кравцов, в свою очередь, добавил, что яркие успехи ребят вновь подтверждают эффективность российской системы образования, которая не только дает фундаментальные знания, но и воспитывает будущих лидеров отрасли.
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Турнир состоялся с 9 по 13 апреля в болгарском Шумене. В 2025 году российские школьники участвовали в соревнованиях в дистанционном формате. По итогам состязаний они завоевали восемь золотых медалей из 12 возможных. Всего в турнире приняли участие 24 учащихся образовательных учреждений Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Липецка и Сарова.
Уточняется, что международный турнир в Болгарии является одним из этапов подготовки школьников к Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 27 июля по 3 августа в столице Боливии – городе Сукре.
Российские школьники на Китайской национальной олимпиаде по математике - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Российские школьники завоевали золото на китайской олимпиаде по математике
1 декабря 2024, 14:45
 
ОбществоРоссияМоскваКазаньДмитрий ЧернышенкоСергей Кравцов
 
 
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