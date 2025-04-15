https://ria.ru/20250415/marochko-2011287214.html

ВС России продвинулись вперед в районе Ямполовки в ЛНР, заявил Марочко

ВС России продвинулись вперед в районе Ямполовки в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 15.04.2025

ВС России продвинулись вперед в районе Ямполовки в ЛНР, заявил Марочко

Российские войска продавили оборону ВСУ и продвинулись юго-западнее и юго-восточнее села Ямполовка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:05:00+03:00

2025-04-15T08:05:00+03:00

2025-04-15T11:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Российские войска продавили оборону ВСУ и продвинулись юго-западнее и юго-восточнее села Ямполовка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее населенного пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение", - рассказал РИА Новости эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что продвижение российских войск вынудило ВСУ вывести часть сил из населенных пунктов Торское и Ямполовка.

https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009940450.html

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф