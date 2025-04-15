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ВС России продвинулись вперед в районе Ямполовки в ЛНР, заявил Марочко
ВС России продвинулись вперед в районе Ямполовки в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 15.04.2025
ВС России продвинулись вперед в районе Ямполовки в ЛНР, заявил Марочко
Российские войска продавили оборону ВСУ и продвинулись юго-западнее и юго-восточнее села Ямполовка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:05:00+03:00
2025-04-15T08:05:00+03:00
2025-04-15T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Российские войска продавили оборону ВСУ и продвинулись юго-западнее и юго-восточнее села Ямполовка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее населенного пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение", - рассказал РИА Новости эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что продвижение российских войск вынудило ВСУ вывести часть сил из населенных пунктов Торское и Ямполовка.
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009940450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России продвинулись вперед в районе Ямполовки в ЛНР, заявил Марочко
Марочко: продавили оборону ВСУ и продвинулись в районе Ямполовки в ЛНР