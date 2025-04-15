https://ria.ru/20250415/manturov-2011331766.html

Россия скоро может начать экспортировать халяльное мясо в Индонезию

Россия скоро может начать экспортировать халяльное мясо в Индонезию - РИА Новости, 15.04.2025

Россия скоро может начать экспортировать халяльное мясо в Индонезию

Россия в ближайшее время планирует начать отгрузку в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:57:00+03:00

2025-04-15T11:57:00+03:00

2025-04-15T12:01:00+03:00

экономика

россия

индонезия

денис мантуров

вероника никишина

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

мираторг

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ДЖАКАРТА, 15 апр - РИА Новости. Россия в ближайшее время планирует начать отгрузку в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Наряду с продукцией топливно-энергетического комплекса мы наращиваем экспорт продовольствия и минеральных удобрений. В 2023 году возобновились поставки российской пшеницы. Рассчитываем в ближайшее время начать отгрузки мясной продукции, которая будет отвечать стандартам халяль", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.Ранее замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой сообщал, что Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины. Так, компания "Мираторг" встречалась ранее с представителями Индонезии.Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.

https://ria.ru/20250414/manturov-2011129396.html

https://ria.ru/20250414/rossija-2011085744.html

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экономика, россия, индонезия, денис мантуров, вероника никишина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мираторг