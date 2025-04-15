https://ria.ru/20250415/manturov-2011331766.html
Россия скоро может начать экспортировать халяльное мясо в Индонезию
Россия скоро может начать экспортировать халяльное мясо в Индонезию - РИА Новости, 15.04.2025
Россия скоро может начать экспортировать халяльное мясо в Индонезию
Россия в ближайшее время планирует начать отгрузку в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:57:00+03:00
2025-04-15T11:57:00+03:00
2025-04-15T12:01:00+03:00
экономика
россия
индонезия
денис мантуров
вероника никишина
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ДЖАКАРТА, 15 апр - РИА Новости. Россия в ближайшее время планирует начать отгрузку в Индонезию мясной продукции, отвечающей стандартам халяль, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Наряду с продукцией топливно-энергетического комплекса мы наращиваем экспорт продовольствия и минеральных удобрений. В 2023 году возобновились поставки российской пшеницы. Рассчитываем в ближайшее время начать отгрузки мясной продукции, которая будет отвечать стандартам халяль", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.Ранее замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой сообщал, что Россия обсуждает с Индонезией начало поставок мясной продукции, в первую очередь говядины. Так, компания "Мираторг" встречалась ранее с представителями Индонезии.Накануне глава РЭЦ Вероника Никишина сообщала, что Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений.
https://ria.ru/20250414/manturov-2011129396.html
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экономика, россия, индонезия, денис мантуров, вероника никишина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мираторг
Экономика, Россия, Индонезия, Денис Мантуров, Вероника Никишина, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Мираторг
Россия скоро может начать экспортировать халяльное мясо в Индонезию
Мантуров: Россия планирует экспортировать халяльное мясо в Индонезию