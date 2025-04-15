Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале затопило несколько улиц - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 15.04.2025 (обновлено: 14:38 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/mahachkala-2011363152.html
В Махачкале затопило несколько улиц
В Махачкале затопило несколько улиц - РИА Новости, 15.04.2025
В Махачкале затопило несколько улиц
Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, во вторник оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:29:00+03:00
2025-04-15T14:38:00+03:00
происшествия
махачкала
юсуп умавов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011363785_0:478:960:1018_1920x0_80_0_0_35119f204011e658ba7820bc978302e8.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, во вторник оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам, местами образовались сильные пробки. Горожане публикуют в социальных сетях фото и видео, на которых запечатлены последствиями непогоды. Судя по кадрам, особенно высоко вода поднялась на проспектах Булача и Петра Первого, улице Бейбулатова. На одном из видео видно, как мужчина в дождевике на тележке перевозит через огромную лужу нескольких парней. Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с обильными осадками коммунальные службы города переведены на усиленный режим. По его словам, дежурные бригады работают на проблемных участках, при необходимости они проводят оперативную расчистку решеток дождеприемников. Ливневки работают исправно, но из-за большого количества воды не успевают принимать весь объем, отметил мэр.
https://ria.ru/20241122/makhachkala-1985237385.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011363785_0:329:960:1049_1920x0_80_0_0_512b1840669fac9cc6a267ae831c8e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, юсуп умавов
Происшествия, Махачкала, Юсуп Умавов
В Махачкале затопило несколько улиц

В Махачкале затопило несколько улиц из-за сильного дождя

© Фото : пресс-служба администрации города МахачкалыПоследствия сильного дождя в Махачкале
Последствия сильного дождя в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Махачкалы
Последствия сильного дождя в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, во вторник оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам, местами образовались сильные пробки.
Горожане публикуют в социальных сетях фото и видео, на которых запечатлены последствиями непогоды. Судя по кадрам, особенно высоко вода поднялась на проспектах Булача и Петра Первого, улице Бейбулатова. На одном из видео видно, как мужчина в дождевике на тележке перевозит через огромную лужу нескольких парней.
Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с обильными осадками коммунальные службы города переведены на усиленный режим. По его словам, дежурные бригады работают на проблемных участках, при необходимости они проводят оперативную расчистку решеток дождеприемников. Ливневки работают исправно, но из-за большого количества воды не успевают принимать весь объем, отметил мэр.
Место повреждения магистрального водовода в Махачкале. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Махачкале повредили магистральный водовод
22 ноября 2024, 16:43
 
ПроисшествияМахачкалаЮсуп Умавов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала