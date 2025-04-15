https://ria.ru/20250415/lera-2011403484.html

Кудрявцева в отчаянии: борьба с созависимостью и семейными проблемами

Кудрявцева в отчаянии: борьба с созависимостью и семейными проблемами - РИА Новости, 15.04.2025

Кудрявцева в отчаянии: борьба с созависимостью и семейными проблемами

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в центре внимания после эмоционального поста в своем блоге. Артистка откровенно призналась, она находится в отчаянии из-за РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:10:00+03:00

2025-04-15T19:10:00+03:00

2025-04-15T19:10:00+03:00

шоубиз

дубай

лера кудрявцева

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в центре внимания после эмоционального поста в своем блоге. Артистка откровенно призналась, она находится в отчаянии из-за проблем в семье. Ее слова звучали как крик души.Кудрявцева впервые рассказала об алкоголизме мужа, хоккеиста Игоря Макарова, еще год назад. Тогда их брак чудом сохранился. Лера дала шанс спортсмену исправиться и отправила его на реабилитацию. Однако кризис в паре не преодолен. Хватит ли у нее сил спасти брак и пройти все трудности?История любви Макарова и Кудрявцевой: от случайной встречи до семейной жизниИгорь и Лера познакомились в 2013 году при обстоятельствах, которые вполне могли бы стать сюжетом романтической комедии. Они оказались за соседними столиками в одном из модных московских ресторанов: Игорь проявил инициативу, а дальше все закрутилось. Их не смутила даже разница в возрасте. Хоккеисту было всего 25, в то время как телеведущая была на 16 лет старше. Она рассказывала, что не воспринимала роман всерьез. Даже с иронией признавалась, что захотела развлечься с молодым. Однако уже через месяц пара поняла, что это не просто мимолетная связь. Кудрявцева, за плечами который был неудачный брак, удивлялась своим переменам. Спустя четыре месяца после знакомства Игорь сделал Лере предложение. В 2014 году, ещё через семь месяцев пара официально оформила брак.Следующим важным этапом в их совместной жизни стало рождение дочери Маши. Девочка родилась в августе 2018 года. Макаров тогда впервые стал отцом, для Кудрявцевой это был второй ребенок. У нее уже был взрослый сын от предыдущего брака.Какое-то время супруги казались идеальной парой — они путешествовали, делились трогательными моментами семейной жизни в соцсетях и открыто демонстрировали взаимную поддержку. Однако в начале 2024 год Кудрявцева рассказала, что на самом деле происходит в отношениях с хоккеистом. Эта новость шокировала всех.Кризис в паре: между надеждой и суровой реальностьюИдиллический фасад отношений Кудрявцевой и Макарова рухнул в начале 2024 года. Тогда телеведущая неожиданно для всех объявила о расставании с мужем."Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка" — написала Лера в соцсетях, шокировав поклонников. Для многих пара была образцом гармонии и любви.Решение Кудрявцевой явно не было спонтанным. Сразу после объявления о разрыве ведущая вместе с дочерью Машей улетела в Дубай.Позже стало известно, что Лера не оставила супруга. Напротив, она попыталась помочь ему и отправила бывшего спортсмена в реабилитационный центр. Спустя три месяца после этого в соцсетях появилась совместная фотография пары.Приближенные к Игорю и Лере говорили, что хоккеист начал пить из-за спада карьеры. Пока мужчина так справлялся со своими горем, Валерия обеспечивала всю семью.Надежда умирает последней?На днях телеведущая снова поделилась с подписчиками своей болью. Видимо у Леры совсем сдали нервы. Кудрявцева заявила, что она такой же зависимый человек, как и ее муж. Если Игоря тянет к бутылке, то Валерию тянет к алкоголику. Она не видит своей жизни без него, осознание этого факта тяжело ей дается."Реальная жизнь другая. Мы все одиноки, даже несмотря на толпы людей вокруг… А что если я бы реально писала все, что думаю, как живу, что чувствую? Что было бы? Вы бы офигели! И вот мое первое откровение. Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять", — написала Кудрявцева в соцсетях.Более того, Валерия добавила, что на публике ей всегда хочется казаться красивее, умнее, богаче, успешнее и лучше. Посторонние, по ее мнению, только рады каждой неудаче и будут смаковать любой изъян.Справится ли Лера Кудрявцева с семейными трудностями время покажет. Год назад она уже объявляла о расставании с любимым, но развода не последовало. Тогда Валерия заверила публику, что намеренно рассказала о проблемах мужа, чтобы привлечь к ней всеобщее внимание.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дубай, лера кудрявцева