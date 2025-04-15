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МИД России обсудил с послом Южной Кореи перспективы взаимодействия стран

МИД России обсудил с послом Южной Кореи перспективы взаимодействия стран - РИА Новости, 15.04.2025

МИД России обсудил с послом Южной Кореи перспективы взаимодействия стран

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Южной Кореи Ли До Хуном перспективы "оздоровления" отношений Москвы и Сеула, сообщил МИД России. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:46:00+03:00

2025-04-15T16:46:00+03:00

2025-04-15T16:46:00+03:00

россия

южная корея

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андрей руденко

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Южной Кореи Ли До Хуном перспективы "оздоровления" отношений Москвы и Сеула, сообщил МИД России. "Состоялся обмен мнениями относительно путей развития российско-южнокорейских отношений в контексте перспектив их оздоровления. Была также рассмотрена текущая обстановка вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее источник в сфере внешней торговли Республики Корея со ссылкой на чиновников сообщил РИА Новости, что Южная Корея может приступить к отмене санкций против России, если это сделают США. Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев ранее в интервью агентству Newsis заявил, что путь к восстановлению отношений Москвы и Сеула в политической и экономической сферах лежит через отмену санкций.

https://ria.ru/20250206/koreja-1997645882.html

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россия, южная корея, в мире, андрей руденко