https://ria.ru/20250415/kamchatka-2011238506.html

Опасный рай: почему в Долине гейзеров нельзя ступить даже шаг в сторону

Опасный рай: почему в Долине гейзеров нельзя ступить даже шаг в сторону - РИА Новости, 15.04.2025

Опасный рай: почему в Долине гейзеров нельзя ступить даже шаг в сторону

Восемьдесят с лишним лет прошло с открытия первого гейзера на Камчатке — именно там больше всего бурлящих источников. Посетить их непросто: нужно лететь на... РИА Новости, 15.04.2025

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Восемьдесят с лишним лет прошло с открытия первого гейзера на Камчатке — именно там больше всего бурлящих источников. Посетить их непросто: нужно лететь на вертолете, и это весьма дорогое удовольствие. А до смотровой площадки придется шагать по специальным настилам, чтобы не обжечься кипятком и не повредить мох. И да — это одно из немногих мест в России, где действительно гуляют медведи, их тут много. Куда отправиться, чтобы наблюдать удивительные явления природы, сколько это стоит и какие правила надо обязательно соблюдать — в материале РИА Новости.Неземная красота"В Долине гейзеров у меня было ощущение, что я нахожусь на другой планете", — говорит туристка из Москвы, юрист Ирина Галахова.В переводе с исландского гейзер — горячий источник, из которого периодически взлетает фонтан горячей воды и пара. Такие территории, расположенные рядом с вулканами, есть примерно в десятке стран. Самые крупные гейзерные поля — в Исландии, США, Новой Зеландии и России — на Камчатке, в Долине гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике.Долина гейзеров была открыта 14 апреля 1941 года гидрологом нацпарка Татьяной Устиновой и проводником-ительменом Анисифором Крупениным во время исследования долины реки Шумной. Первый гейзер назвали Первенцем."Это визитная карточка Камчатки. В 2008-м по результатам народного голосования объект вошел в список Семи чудес России, — рассказывает директор камчатской туркомпании "Витязь-Тревел" Екатерина Анисимова. — Долина труднодоступна: она находится в 180 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. На территории действует заповедный режим".Ежегодно объект в каньоне реки Гейзерной посещают около семи тысяч туристов, отмечает Анисимова. "Специальной подготовки не требуется, каждую тургруппу сопровождают квалифицированные гиды, которые проходят обязательное обучение и аттестацию в Кроноцком заповеднике", — поясняет она.Причем экскурсантов сопровождает еще и инспектор нацпарка с ружьем, потому что в этих местах живут бурые медведи, добавляет региональный представитель Russia Discovery на Камчатке Алена Горохова.Правила посещения гейзеров на Камчатке"В долину можно попасть только на вертолете. От вертолетной площадки до "витрины" с гейзерами идут деревянные настилы", — рассказывает Алена Горохова.С настилов сходить категорически запрещено. Это опасно — вокруг горячая вода и кипящие грязевые котлы. Кроме того, рядом уникальные растения, мхи, которые нельзя топтать. Собирать цветы и ягоды тоже не получится.Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров стоит от 95 до 105 тысяч рублей на одного, уточняет Горохова. Поездка однодневная, на объекте группа проводит в среднем около полутора часов.Туристы называют впечатления грандиознымиНесмотря на то что визит однодневный, туристы описывают экскурсию словами "грандиозно" и "это фантастика"."В Долину гейзеров мы летели на вертолете, похожем на военный: два десятка туристов расположились на лавках лицом друг к другу. Сидеть неудобно, иллюминаторы маленькие", — вспоминает Ирина Галахова.На экскурсию она рекомендует отвести несколько дней: "На Камчатке до многих мест можно добраться только на вертолете и в хорошую погоду. Нужно иметь несколько запасных суток на случай, если полет придется отложить". По этой причине один из туристов ее группы смог отправиться к гейзерам лишь с шестой попытки, говорит путешественница."Мы пролетали вулканы, которые курились — от них шел дым. В кратерах кислотные озера — ярко голубые. Это грандиозно, — делится впечатлениями Ирина. — В вертолете очень шумно и жестко сидеть, но виды того стоят".Приземлившись, группа по настилам отправляется на смотровую площадку в сопровождении сотрудника заповедника. "Он запретил сходить с деревянных дорожек, поскольку за ними — редкий мох, который растет десятки лет. Близко к гейзерам не подойти, смотрели издалека за ограждением".В долине из земли идет пар — это фумаролы, вздымаются струи воды, похожие на фонтан. Туристы ощущают запах серы, отмечает Галахова. Некоторые гейзеры высокие, другие извергаются маленькой струйкой."Еще запомнилась яркая трава — там невероятная контрастность зеленого с зеленым. Словно увеличили фокус в десять раз, как будто плохо видящий человек надел очки — фантастические краски", — говорит Ирина.Вулкан УзонКальдера Узон в Елизово — гигантская впадина, образовавшаяся при разрушении стенок древнего вулкана. Объект тоже расположен в Кроноцком заповеднике. На дне долины — гейзеры, а также серные и грязевые вулканчики. Туристы приезжают сюда, посещая долину. А еще здесь снимали фильм "Земля Санникова".Дачные горячие источникиВ 120 километрах от Петропавловска-Камчатского, рядом с вулканом Мутновский, есть Малая долина гейзеров — ее еще называют Дачные горячие источники. Картинка здесь напоминает ту, что в Кроноцком заповеднике.Путешественники приезжают сюда не только любоваться окрестностями, но и проводят время в естественных теплых бассейнах. Инфраструктура минимальная, медведи тоже приходят, потому приезжать нужно в большой компании и с экскурсоводом.Фонтан в нацпарке "Зюраткуль"На Южном Урале, в отличие от Камчатки, есть рукотворный гейзер. В 1976-м при геологоразведке бурильщики попали в водоносный слой. С тех пор фонтан в нацпарке "Зюраткуль" летом достигает семиметровой высоты. Зимой объект напоминает замерзшую сосульку с ледяными узорами и вмерзшими монетами. Туристы оставляют их, надеясь на исполнение желаний.Бонус — окрестности тоже красивые, вокруг живописный лес."Айский фонтан"На Южном Урале, в Башкортостане, на берегу реки Ай, в 1960-е в результате работы геологов из земли забил фонтан высотой в десять метров. Сейчас он уменьшился вполовину, но фотографии получаются отличные.Зимой вокруг рукотворного гейзера появляются ледяные фигуры — вода причудливо замерзает. Туристы могут спуститься к воде или рассмотреть объект со смотровой площадки.

https://ria.ru/20230818/kamchatka-1890551893.html

https://ria.ru/20250327/puteshestviya-2007561749.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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