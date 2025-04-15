Опасный рай: почему в Долине гейзеров нельзя ступить даже шаг в сторону
Russia Discovery: на Камчатке экскурсия к гейзерам теперь стоит от 95 тысяч
© Getty Images / XsandraДевушка в Долине гейзеров
© Getty Images / Xsandra
Девушка в Долине гейзеров
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Восемьдесят с лишним лет прошло с открытия первого гейзера на Камчатке — именно там больше всего бурлящих источников. Посетить их непросто: нужно лететь на вертолете, и это весьма дорогое удовольствие. А до смотровой площадки придется шагать по специальным настилам, чтобы не обжечься кипятком и не повредить мох. И да — это одно из немногих мест в России, где действительно гуляют медведи, их тут много. Куда отправиться, чтобы наблюдать удивительные явления природы, сколько это стоит и какие правила надо обязательно соблюдать — в материале РИА Новости.
Неземная красота
"В Долине гейзеров у меня было ощущение, что я нахожусь на другой планете", — говорит туристка из Москвы, юрист Ирина Галахова.
© Мария Ващук | Перейти в медиабанкПарение после извержения гейзера Великан в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
© Мария Ващук
Парение после извержения гейзера Великан в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
В переводе с исландского гейзер — горячий источник, из которого периодически взлетает фонтан горячей воды и пара. Такие территории, расположенные рядом с вулканами, есть примерно в десятке стран. Самые крупные гейзерные поля — в Исландии, США, Новой Зеландии и России — на Камчатке, в Долине гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике.
Долина гейзеров была открыта 14 апреля 1941 года гидрологом нацпарка Татьяной Устиновой и проводником-ительменом Анисифором Крупениным во время исследования долины реки Шумной. Первый гейзер назвали Первенцем.
"Это визитная карточка Камчатки. В 2008-м по результатам народного голосования объект вошел в список Семи чудес России, — рассказывает директор камчатской туркомпании "Витязь-Тревел" Екатерина Анисимова. — Долина труднодоступна: она находится в 180 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. На территории действует заповедный режим".
Медведь в Долине гейзеров в Камчатском крае
Ежегодно объект в каньоне реки Гейзерной посещают около семи тысяч туристов, отмечает Анисимова. "Специальной подготовки не требуется, каждую тургруппу сопровождают квалифицированные гиды, которые проходят обязательное обучение и аттестацию в Кроноцком заповеднике", — поясняет она.
Причем экскурсантов сопровождает еще и инспектор нацпарка с ружьем, потому что в этих местах живут бурые медведи, добавляет региональный представитель Russia Discovery на Камчатке Алена Горохова.
Правила посещения гейзеров на Камчатке
"В долину можно попасть только на вертолете. От вертолетной площадки до "витрины" с гейзерами идут деревянные настилы", — рассказывает Алена Горохова.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачало извержения гейзера Большой в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
Начало извержения гейзера Большой в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
С настилов сходить категорически запрещено. Это опасно — вокруг горячая вода и кипящие грязевые котлы. Кроме того, рядом уникальные растения, мхи, которые нельзя топтать. Собирать цветы и ягоды тоже не получится.
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров стоит от 95 до 105 тысяч рублей на одного, уточняет Горохова. Поездка однодневная, на объекте группа проводит в среднем около полутора часов.
Туристы называют впечатления грандиозными
Несмотря на то что визит однодневный, туристы описывают экскурсию словами "грандиозно" и "это фантастика".
"В Долину гейзеров мы летели на вертолете, похожем на военный: два десятка туристов расположились на лавках лицом друг к другу. Сидеть неудобно, иллюминаторы маленькие", — вспоминает Ирина Галахова.
Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике
На экскурсию она рекомендует отвести несколько дней: "На Камчатке до многих мест можно добраться только на вертолете и в хорошую погоду. Нужно иметь несколько запасных суток на случай, если полет придется отложить". По этой причине один из туристов ее группы смог отправиться к гейзерам лишь с шестой попытки, говорит путешественница.
"Мы пролетали вулканы, которые курились — от них шел дым. В кратерах кислотные озера — ярко голубые. Это грандиозно, — делится впечатлениями Ирина. — В вертолете очень шумно и жестко сидеть, но виды того стоят".
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Приземлившись, группа по настилам отправляется на смотровую площадку в сопровождении сотрудника заповедника. "Он запретил сходить с деревянных дорожек, поскольку за ними — редкий мох, который растет десятки лет. Близко к гейзерам не подойти, смотрели издалека за ограждением".
В долине из земли идет пар — это фумаролы, вздымаются струи воды, похожие на фонтан. Туристы ощущают запах серы, отмечает Галахова. Некоторые гейзеры высокие, другие извергаются маленькой струйкой.
"Еще запомнилась яркая трава — там невероятная контрастность зеленого с зеленым. Словно увеличили фокус в десять раз, как будто плохо видящий человек надел очки — фантастические краски", — говорит Ирина.
Вулкан Узон
Кальдера Узон в Елизово — гигантская впадина, образовавшаяся при разрушении стенок древнего вулкана. Объект тоже расположен в Кроноцком заповеднике.
© Getty Images / vladislav teplukhinКальдера вулкана Узон
© Getty Images / vladislav teplukhin
Кальдера вулкана Узон
На дне долины — гейзеры, а также серные и грязевые вулканчики. Туристы приезжают сюда, посещая долину. А еще здесь снимали фильм "Земля Санникова".
Дачные горячие источники
В 120 километрах от Петропавловска-Камчатского, рядом с вулканом Мутновский, есть Малая долина гейзеров — ее еще называют Дачные горячие источники. Картинка здесь напоминает ту, что в Кроноцком заповеднике.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид сверху на участок Дачных термальных источников с естественными бассейнами горячей минеральной воды
Вид сверху на участок Дачных термальных источников с естественными бассейнами горячей минеральной воды
Путешественники приезжают сюда не только любоваться окрестностями, но и проводят время в естественных теплых бассейнах. Инфраструктура минимальная, медведи тоже приходят, потому приезжать нужно в большой компании и с экскурсоводом.
Фонтан в нацпарке "Зюраткуль"
На Южном Урале, в отличие от Камчатки, есть рукотворный гейзер. В 1976-м при геологоразведке бурильщики попали в водоносный слой. С тех пор фонтан в нацпарке "Зюраткуль" летом достигает семиметровой высоты. Зимой объект напоминает замерзшую сосульку с ледяными узорами и вмерзшими монетами. Туристы оставляют их, надеясь на исполнение желаний.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаледеневший фонтан в национальном парке "Зюраткуль" в Саткинском районе Челябинской области
Заледеневший фонтан в национальном парке "Зюраткуль" в Саткинском районе Челябинской области
Бонус — окрестности тоже красивые, вокруг живописный лес.
"Айский фонтан"
На Южном Урале, в Башкортостане, на берегу реки Ай, в 1960-е в результате работы геологов из земли забил фонтан высотой в десять метров. Сейчас он уменьшился вполовину, но фотографии получаются отличные.
Зимой вокруг рукотворного гейзера появляются ледяные фигуры — вода причудливо замерзает. Туристы могут спуститься к воде или рассмотреть объект со смотровой площадки.
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