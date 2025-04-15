Рейтинг@Mail.ru
Госдеп отменил финансирование проектов иностранной помощи в Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/gosdep-2011452331.html
Госдеп отменил финансирование проектов иностранной помощи в Белоруссии
Госдеп отменил финансирование проектов иностранной помощи в Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2025
Госдеп отменил финансирование проектов иностранной помощи в Белоруссии
Госдепартамент отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе в Белоруссии, на общую сумму 215 миллионов долларов, сообщил... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:07:00+03:00
2025-04-15T20:07:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
армения
илон маск
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/83/1050928399_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_e6596154e2c893e9fb86f6797c460624.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Госдепартамент отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе в Белоруссии, на общую сумму 215 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности США (DOGE) в соцсети X.&quot;Госсекретарь (США Марко) Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов, в том числе... 2,4 миллиона долларов на &quot;Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии&quot;, - говорится в публикации на странице DOGE.Помимо белорусского проекта, под сокращение попали гранты на различные программы госдепа в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Киргизии, Ливии, Мавритании, Молдавии, Тунисе, Узбекистане и Шри-Ланке, говорится в публикации. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
https://ria.ru/20250413/doge-2011000428.html
https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html
сша
белоруссия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/83/1050928399_192:0:1809:1213_1920x0_80_0_0_7ff20483c2f9381266e7b30a23083323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, армения, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
В мире, США, Белоруссия, Армения, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Госдеп отменил финансирование проектов иностранной помощи в Белоруссии

Госдеп отменил иностранную помощь разным странам на сумму 215 миллионов долларов

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Госдепартамент отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе в Белоруссии, на общую сумму 215 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности США (DOGE) в соцсети X.
«

"Госсекретарь (США Марко) Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов, в том числе... 2,4 миллиона долларов на "Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии", - говорится в публикации на странице DOGE.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Эффективность DOGE может оказаться меньше заявленной, пишет NYT
13 апреля, 14:54
Помимо белорусского проекта, под сокращение попали гранты на различные программы госдепа в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Киргизии, Ливии, Мавритании, Молдавии, Тунисе, Узбекистане и Шри-Ланке, говорится в публикации.
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE
3 апреля, 16:28
 
В миреСШАБелоруссияАрменияИлон МаскДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала