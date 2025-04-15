Госдеп отменил финансирование проектов иностранной помощи в Белоруссии
Госдеп отменил иностранную помощь разным странам на сумму 215 миллионов долларов
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Госдепартамент отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе в Белоруссии, на общую сумму 215 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности США (DOGE) в соцсети X.
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"Госсекретарь (США Марко) Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов, в том числе... 2,4 миллиона долларов на "Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии", - говорится в публикации на странице DOGE.
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Помимо белорусского проекта, под сокращение попали гранты на различные программы госдепа в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Киргизии, Ливии, Мавритании, Молдавии, Тунисе, Узбекистане и Шри-Ланке, говорится в публикации.
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.