https://ria.ru/20250415/gaz-2011381346.html

Посол КНР высказался о поставках газа из России в Китай через Казахстан

Посол КНР высказался о поставках газа из России в Китай через Казахстан - РИА Новости, 15.04.2025

Посол КНР высказался о поставках газа из России в Китай через Казахстан

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй усомнился в возможности поставок российского газа в Китай через Казахстан. Об этом он заявил журналистам на полях Евразийского... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:52:00+03:00

2025-04-15T15:52:00+03:00

2025-04-15T19:15:00+03:00

экономика

китай

россия

казахстан

чжан ханьхуэй

природный газ

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй усомнился в возможности поставок российского газа в Китай через Казахстан. Об этом он заявил журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума."Через Казахстан не получается, потому что там только один газопровод, переполненный. Качает газ из Туркменистана в Китай", — пояснил дипломат.Кроме того, сам Китай тоже добывает газ в западных районах — в Таримской впадине, а также в провинциях Ганьсу и Шаньси и качает его по этому маршруту на восток. Для транспортировки и российского газа по этому маршруту пришлось бы строить новый газопровод, добавил посол. "Это далековато. <…> Они изучают, но в целом это нереально. Я сказал российским партнерам, что это нереально", — сказал он.По словам дипломата, сейчас обсуждается маршрут нового газопровода "Сила Сибири — 2". Один из вариантов предполагает прокладку его через Монголию, второй — нет."Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019-го с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Заданной экспортной производительности в 38 миллиардов кубометров в год газопровод должен достичь в 2025-м.

https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html

https://ria.ru/20250410/eksperty-2010381547.html

китай

россия

казахстан

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экономика, китай, россия, казахстан, чжан ханьхуэй, природный газ