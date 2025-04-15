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Фицо ответил на слова Каллас о параде Победы в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:56 15.04.2025 (обновлено: 21:05 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/fitso-2011434535.html
Фицо ответил на слова Каллас о параде Победы в Москве
Фицо ответил на слова Каллас о параде Победы в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
Фицо ответил на слова Каллас о параде Победы в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в Москве, сообщил, что примет участие в этом... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:56:00+03:00
2025-04-15T21:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
евросоюз
москва
си цзиньпин
николас мадуро
россия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в Москве, сообщил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить."В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й", — прокомментировал Фицо.По его словам, предупреждение главы евродипломатии говорит о необходимости дискуссии в Европейском союзе о сущности демократии."Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии", — заключил премьер.Словацкий лидер назвал слова Каллас неуважительными и заявил, что возражает против них.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250415/parad-2011371762.html
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в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, евросоюз, москва, си цзиньпин, николас мадуро, россия, словакия, роберт фицо, кайя каллас, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Евросоюз, Москва, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Кайя Каллас, Владимир Путин
Фицо ответил на слова Каллас о параде Победы в Москве

Фицо заявил, что никто ему не помешает присутствовать на параде Победы в Москве

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в Москве, сообщил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.
"В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й", — прокомментировал Фицо.
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Ранее Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".

По его словам, предупреждение главы евродипломатии говорит о необходимости дискуссии в Европейском союзе о сущности демократии.
«
"Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии", — заключил премьер.
Словацкий лидер назвал слова Каллас неуважительными и заявил, что возражает против них.
Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.
Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕвросоюзМоскваСи ЦзиньпинНиколас МадуроРоссияСловакияРоберт ФицоКайя КалласВладимир Путин
 
 
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