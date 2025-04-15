Фицо ответил на слова Каллас о параде Победы в Москве
Фицо заявил, что никто ему не помешает присутствовать на параде Победы в Москве
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в Москве, сообщил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.
"В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й", — прокомментировал Фицо.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
По его словам, предупреждение главы евродипломатии говорит о необходимости дискуссии в Европейском союзе о сущности демократии.
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"Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии", — заключил премьер.
Словацкий лидер назвал слова Каллас неуважительными и заявил, что возражает против них.
Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лулу да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.
Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.