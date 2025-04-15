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Почти 8 тысяч человек прошли диспансеризацию в ФАПах Подмосковья
Почти 8 тысяч человек прошли диспансеризацию в ФАПах Подмосковья - РИА Новости, 15.04.2025
Почти 8 тысяч человек прошли диспансеризацию в ФАПах Подмосковья
Почти 8 тысяч человек проверили здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:55:00+03:00
2025-04-15T18:55:00+03:00
2025-04-15T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Почти 8 тысяч человек проверили здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Регулярная диагностика позволяет специалистам вовремя выявлять различные патологии, а значит начать необходимое лечение. Для удобства жителей отдаленных территорий пройти первый этап диспансеризации можно в фельдшерско-акушерском пункте. При необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что таким образом с начала года здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах проверили почти 8 тысяч человек. Кроме того, в ФАПах можно получить консультацию фельдшера, в том числе телемедицинскую, и пройти вакцинацию, а маломобильные группы населения могут получить льготные лекарства. Также фельдшеры ведут диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или чат-бот "Денис Цифровой помощник КЦ МО" в телеграме.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Почти 8 тысяч человек прошли диспансеризацию в ФАПах Подмосковья
Около 8 тысяч человек проверили здоровье в ФАПах Подмосковья с начала 2025 года
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Почти 8 тысяч человек проверили здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Регулярная диагностика позволяет специалистам вовремя выявлять различные патологии, а значит начать необходимое лечение. Для удобства жителей отдаленных территорий пройти первый этап диспансеризации можно в фельдшерско-акушерском пункте. При необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что таким образом с начала года здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах проверили почти 8 тысяч человек.
Кроме того, в ФАПах можно получить консультацию фельдшера, в том числе телемедицинскую, и пройти вакцинацию, а маломобильные группы населения могут получить льготные лекарства. Также фельдшеры ведут диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
Записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или чат-бот "Денис Цифровой помощник КЦ МО" в телеграме.