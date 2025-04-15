Рейтинг@Mail.ru
Почти 8 тысяч человек прошли диспансеризацию в ФАПах Подмосковья - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:55 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/fapy-2011433907.html
Почти 8 тысяч человек прошли диспансеризацию в ФАПах Подмосковья
Почти 8 тысяч человек прошли диспансеризацию в ФАПах Подмосковья - РИА Новости, 15.04.2025
Почти 8 тысяч человек прошли диспансеризацию в ФАПах Подмосковья
Почти 8 тысяч человек проверили здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:55:00+03:00
2025-04-15T18:55:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955054791_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10e3f686671d7901e9d724ba7fedc87b.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Почти 8 тысяч человек проверили здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Регулярная диагностика позволяет специалистам вовремя выявлять различные патологии, а значит начать необходимое лечение. Для удобства жителей отдаленных территорий пройти первый этап диспансеризации можно в фельдшерско-акушерском пункте. При необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что таким образом с начала года здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах проверили почти 8 тысяч человек. Кроме того, в ФАПах можно получить консультацию фельдшера, в том числе телемедицинскую, и пройти вакцинацию, а маломобильные группы населения могут получить льготные лекарства. Также фельдшеры ведут диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или чат-бот "Денис Цифровой помощник КЦ МО" в телеграме.
https://ria.ru/20250415/sotsvyplaty-2011423139.html
https://ria.ru/20250415/gaz-2011408318.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955054791_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7782cf77e2663d1da65d057c1cd89b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Почти 8 тысяч человек прошли диспансеризацию в ФАПах Подмосковья

Около 8 тысяч человек проверили здоровье в ФАПах Подмосковья с начала 2025 года

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиФельдшерско-акушерский пункт в Московской области
Фельдшерско-акушерский пункт в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Фельдшерско-акушерский пункт в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Почти 8 тысяч человек проверили здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Регулярная диагностика позволяет специалистам вовремя выявлять различные патологии, а значит начать необходимое лечение. Для удобства жителей отдаленных территорий пройти первый этап диспансеризации можно в фельдшерско-акушерском пункте. При необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Врач детской городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Свыше 14 тысяч медиков из Подмосковья получили выплату за съемное жилье
Вчера, 18:06
Он добавил, что таким образом с начала года здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах проверили почти 8 тысяч человек.
Кроме того, в ФАПах можно получить консультацию фельдшера, в том числе телемедицинскую, и пройти вакцинацию, а маломобильные группы населения могут получить льготные лекарства. Также фельдшеры ведут диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
Записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или чат-бот "Денис Цифровой помощник КЦ МО" в телеграме.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Две услуги в газовой сфере стали доступными на регпортале Подмосковья
Вчера, 17:30
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала