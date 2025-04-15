https://ria.ru/20250415/ermitazh-2011397536.html

Эрмитаж вновь открыли для посетителей

Эрмитаж вновь открыли для посетителей - РИА Новости, 15.04.2025

Эрмитаж вновь открыли для посетителей

Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа возобновлен после проверки, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил музей. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:58:00+03:00

2025-04-15T16:58:00+03:00

2025-04-15T17:02:00+03:00

санкт-петербург

эрмитаж (музей)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа возобновлен после проверки, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил музей.Ранее сообщалось, что во вторник в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в музей временно закрыли, проводилась проверка экспозиционных залов и служебных помещений."Эрмитаж работает в штатном режиме. Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250407/detsad-2009869748.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, эрмитаж (музей), происшествия