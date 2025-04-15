https://ria.ru/20250415/ermitazh-2011397536.html
Эрмитаж вновь открыли для посетителей
Эрмитаж вновь открыли для посетителей - РИА Новости, 15.04.2025
Эрмитаж вновь открыли для посетителей
Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа возобновлен после проверки, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил музей. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:58:00+03:00
2025-04-15T16:58:00+03:00
2025-04-15T17:02:00+03:00
санкт-петербург
эрмитаж (музей)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа возобновлен после проверки, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил музей.Ранее сообщалось, что во вторник в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в музей временно закрыли, проводилась проверка экспозиционных залов и служебных помещений."Эрмитаж работает в штатном режиме. Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250407/detsad-2009869748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, эрмитаж (музей), происшествия
Санкт-Петербург, Эрмитаж (музей), Происшествия
Эрмитаж вновь открыли для посетителей
Эрмитаж вновь открыли для посетителей после проверки