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Эрмитаж вновь открыли для посетителей - РИА Новости, 15.04.2025
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16:58 15.04.2025 (обновлено: 17:02 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ermitazh-2011397536.html
Эрмитаж вновь открыли для посетителей
Эрмитаж вновь открыли для посетителей - РИА Новости, 15.04.2025
Эрмитаж вновь открыли для посетителей
Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа возобновлен после проверки, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил музей. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:58:00+03:00
2025-04-15T17:02:00+03:00
санкт-петербург
эрмитаж (музей)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа возобновлен после проверки, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил музей.Ранее сообщалось, что во вторник в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в музей временно закрыли, проводилась проверка экспозиционных залов и служебных помещений."Эрмитаж работает в штатном режиме. Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, эрмитаж (музей), происшествия
Санкт-Петербург, Эрмитаж (музей), Происшествия
Эрмитаж вновь открыли для посетителей

Эрмитаж вновь открыли для посетителей после проверки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного Эрмитажа
Здание Государственного Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Государственного Эрмитажа. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа возобновлен после проверки, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил музей.
Ранее сообщалось, что во вторник в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в музей временно закрыли, проводилась проверка экспозиционных залов и служебных помещений.
"Эрмитаж работает в штатном режиме. Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
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