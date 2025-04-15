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Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе безопасности
Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе безопасности - РИА Новости, 15.04.2025
Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе безопасности
Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа приостановлен из-за анонимного сообщения об угрозе режиму безопасности, сообщил музей. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:39:00+03:00
2025-04-15T15:39:00+03:00
2025-04-15T15:42:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа приостановлен из-за анонимного сообщения об угрозе режиму безопасности, сообщил музей."Сегодня, 15 апреля 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений", - говорится в сообщении.Отмечается, что посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс позже во вторник или в любой другой день.Эрмитаж сообщит, когда работа музея будет возобновлена.
https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006719677.html
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происшествия, государственный эрмитаж, россия, санкт-петербург
Происшествия, Государственный Эрмитаж, Россия, Санкт-Петербург
Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе безопасности
Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе режиму безопасности