https://ria.ru/20250415/ermitazh-2011379709.html

Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе безопасности

Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе безопасности - РИА Новости, 15.04.2025

Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе безопасности

Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа приостановлен из-за анонимного сообщения об угрозе режиму безопасности, сообщил музей. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:39:00+03:00

2025-04-15T15:39:00+03:00

2025-04-15T15:42:00+03:00

происшествия

государственный эрмитаж

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802689150_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df4e0c28be64a233f660609898a5f7e7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа приостановлен из-за анонимного сообщения об угрозе режиму безопасности, сообщил музей."Сегодня, 15 апреля 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений", - говорится в сообщении.Отмечается, что посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс позже во вторник или в любой другой день.Эрмитаж сообщит, когда работа музея будет возобновлена.

https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006719677.html

https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006648245.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, государственный эрмитаж, россия, санкт-петербург