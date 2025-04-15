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Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию - РИА Новости, 15.04.2025
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13:29 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/bilety-2011350782.html
Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию
Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию - РИА Новости, 15.04.2025
Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию
Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию, первый рейс запланирован на 3 мая, его выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:29:00+03:00
2025-04-15T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию, первый рейс запланирован на 3 мая, его выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум, сообщил Минтранс РФ."По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум. На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании "ЮВТ АЭРО" по маршруту "Внуково – Сухум", - сообщили в Минтрансе РФ. Также 6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум. "Регулярное прямое воздушное сообщение возобновится после более чем 30-летнего перерыва! Работа над увеличением числа рейсов и привлечением к полетам других авиаперевозчиков продолжается", - добавили в Минтрансе. Ранее, 11 апреля, Росавиация выдала допуск авиакомпаниям "Айфлай" и "НордСтар" на полеты в Сухум. "После завершения подготовительного этапа будет понятна конкретная дата начала полетов. Думаю, что полеты начнутся во второй половине мая", - сказал представитель Ifly. Ранее Минтранс России сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между РФ и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года. Позже первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что с 1 мая будет реализовано полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ АЭРО" из московского аэропорта "Внуково". Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
https://ria.ru/20250410/abkhaziya-2010561528.html
https://ria.ru/20250408/rossija-2010002889.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, сергей кириенко, сухум, абхазия, россия, в мире
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), iFly, Сергей Кириенко, Сухум, Абхазия, Россия, В мире
Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию

Минтранс РФ: продажи билетов на авиарейсы в Абхазию открыты

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию, первый рейс запланирован на 3 мая, его выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум, сообщил Минтранс РФ.
"По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум. На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании "ЮВТ АЭРО" по маршруту "Внуково – Сухум", - сообщили в Минтрансе РФ.
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Также 6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум.
"Регулярное прямое воздушное сообщение возобновится после более чем 30-летнего перерыва! Работа над увеличением числа рейсов и привлечением к полетам других авиаперевозчиков продолжается", - добавили в Минтрансе.
Ранее, 11 апреля, Росавиация выдала допуск авиакомпаниям "Айфлай" и "НордСтар" на полеты в Сухум.
"После завершения подготовительного этапа будет понятна конкретная дата начала полетов. Думаю, что полеты начнутся во второй половине мая", - сказал представитель Ifly.
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Ранее Минтранс России сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между РФ и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года. Позже первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что с 1 мая будет реализовано полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума.
Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ АЭРО" из московского аэропорта "Внуково".
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
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