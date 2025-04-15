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Петербуржец угрожал работнице фастфуда предметом, похожим на пистолет
Петербуржец угрожал работнице фастфуда предметом, похожим на пистолет - РИА Новости, 15.04.2025
Петербуржец угрожал работнице фастфуда предметом, похожим на пистолет
Полиция Санкт-Петербурга ищет местного жителя, который "пошутил" над сотрудницей ресторана быстрого питания, приставив к ее лбу предмет, напоминающий пистолет,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:08:00+03:00
2025-04-15T09:08:00+03:00
2025-04-15T10:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местного жителя, который "пошутил" над сотрудницей ресторана быстрого питания, приставив к ее лбу предмет, напоминающий пистолет, после отказа выпить с ним пива, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как информирует ведомство, накануне ближе к вечеру в полицию Невского района поступило сообщение о том, что у торгового центра на улице Коллонтай неизвестный приставил предмет, похожий на пистолет, ко лбу 17-летней работницы ресторана быстрого питания, а потом ушел со словами, что пошутил."В ходе выезда полицией установлено, что злоумышленник сначала предложил девушке пойти с ним выпить пива, а получив отказ, стал угрожать предметом, похожим на пистолет. После чего, сказав, что это шутка, скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.Шутника ищет полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250225/tver-2001483267.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Петербуржец угрожал работнице фастфуда предметом, похожим на пистолет
Петербуржец приставил предмет, похожий на пистолет, ко лбу работницы фастфуда