https://ria.ru/20250415/bespilotnik-2011274678.html

Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Над Воронежской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 15.04.2025

Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T03:22:00+03:00

2025-04-15T03:22:00+03:00

2025-04-15T03:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250415/kursk-2011273947.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)