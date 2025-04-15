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Над Воронежской областью уничтожили беспилотник
Над Воронежской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 15.04.2025
Над Воронежской областью уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:22:00+03:00
2025-04-15T03:22:00+03:00
2025-04-15T03:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежской областью уничтожили беспилотник
Гусев: силы ПВО уничтожили БПЛА над Воронежской областью