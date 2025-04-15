https://ria.ru/20250415/avstriya-2011371271.html

В Австрии открыли мемориальные таблички с именами 258 советских солдат

В Австрии открыли мемориальные таблички с именами 258 советских солдат - РИА Новости, 15.04.2025

В Австрии открыли мемориальные таблички с именами 258 советских солдат

Церемония открытия мемориальных табличек с именами 258 советских солдат состоялась во вторник в австрийском Санкт-Пёльтене, столице федеральной земли Нижняя... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:08:00+03:00

2025-04-15T15:08:00+03:00

2025-04-15T15:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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дмитрий любинский

80-летие победы в великой отечественной войне

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САНКТ-ПЁЛЬТЕН (Австрия), 15 апр - РИА Новости. Церемония открытия мемориальных табличек с именами 258 советских солдат состоялась во вторник в австрийском Санкт-Пёльтене, столице федеральной земли Нижняя Австрия, по случаю 80-летия освобождения города Красной армией от нацистов, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло на советском воинском кладбище Санкт-Пёльтена, в нем приняли участие делегации посольств России, Белоруссии и Казахстана, представители властей города, общественных организаций и активисты исследовательского центра (ИЦ) "Память". В ходе мемориальной акции на кладбище открыли именные мемориальные таблички с 258 фамилиями советских воинов, установленными в 2023-2024 годах активистами ИЦ "Память" в ходе масштабных поисковых работ, инициированных посольством России в Австрии. Изготовление и установка плит были профинансированы федеральной землёй Нижняя Австрия. "Город Санкт-Пёльтен никогда не забудет, кто были освободители нашего города и чьи сыновья отдали здесь, в этой земле, свою жизнь за свободу, нейтралитет, за мир и процветание нашей родины", - заявил на церемонии вице-бургомистр Санкт-Пёльтена Гаральд Людвиг. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, в свою очередь, выразил благодарность городским властям и общественным организациям за заботу о советских захоронениях. "То, что мы сегодня видим, что мы слышим, - для нас это имеет очень большое значение", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что у обеих сторон существует общая память и общее понимание истории. После церемонии делегации по приглашению администрации Санкт-Пёльтена посетили городской музей и ознакомились с выставкой "Взгляд в тень. Санкт-Пёльтен и национал-социализм", охватывающей период с 1938 года вплоть до вывода советских войск. Санкт-Пёльтен был освобождён Красной армией в апреле 1945 года в ходе Венской наступательной операции. Освобождение города стало важной частью финального этапа Второй мировой войны в Европе.

https://ria.ru/20250203/avstriya-1996938793.html

https://ria.ru/20250413/lyubinskiy-2010998945.html

https://ria.ru/20250208/avstriya-1998140014.html

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в мире, россия, австрия, белоруссия, дмитрий любинский, 80-летие победы в великой отечественной войне