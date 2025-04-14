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"Не ради мира": в ЮАР раскрыли цель визита Зеленского - РИА Новости, 14.04.2025
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00:36 14.04.2025 (обновлено: 11:34 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011059745.html
"Не ради мира": в ЮАР раскрыли цель визита Зеленского
"Не ради мира": в ЮАР раскрыли цель визита Зеленского - РИА Новости, 14.04.2025
"Не ради мира": в ЮАР раскрыли цель визита Зеленского
Владимир Зеленский приедет с визитом в Южно-Африканскую Республику не ради мира на Украине, а для поиска поддержки Глобального Юга, заявил в интервью телеканалу РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T00:36:00+03:00
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в мире
юар
украина
претория
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский приедет с визитом в Южно-Африканскую Республику не ради мира на Украине, а для поиска поддержки Глобального Юга, заявил в интервью телеканалу RT член парламента ЮАР и лидер партии "Движение за преобразование Африки" Вуйо Зунгула."Зеленский направляется в ЮАР не ради мира на Украине, а чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга", — сказал он.По его мнению, на такой шаг он пошел после решения США отказаться от финансирования Киева."Так что цель его поездки не в том, чтобы способствовать миру. &lt;…&gt; Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность", — заявил Зунгула.В начале марта пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья сообщил РИА Новости, что Зеленского ждут с визитом в ЮАР 10 апреля.Позже стало известно, что визит Зеленского в ЮАР перенесли с 10 на 24 апреля. Пресс-секретарь подчеркнул, что стремления Претории по урегулированию конфликта на Украине совпадают с позицией США по этому вопросу, а сам визит направлен на поддержание мирного процесса и укрепление двусторонних отношений ЮАР и Украины.
https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006881474.html
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в мире, юар, украина, претория, владимир зеленский
В мире, ЮАР, Украина, Претория, Владимир Зеленский
"Не ради мира": в ЮАР раскрыли цель визита Зеленского

Депутат Зунгула: Зеленский поедет в ЮАР ради поиска союзников, а не ради мира

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский приедет с визитом в Южно-Африканскую Республику не ради мира на Украине, а для поиска поддержки Глобального Юга, заявил в интервью телеканалу RT член парламента ЮАР и лидер партии "Движение за преобразование Африки" Вуйо Зунгула.
"Зеленский направляется в ЮАР не ради мира на Украине, а чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявили в Раде
24 марта, 10:15
По его мнению, на такой шаг он пошел после решения США отказаться от финансирования Киева.
"Так что цель его поездки не в том, чтобы способствовать миру. <…> Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность", — заявил Зунгула.
В начале марта пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья сообщил РИА Новости, что Зеленского ждут с визитом в ЮАР 10 апреля.
Позже стало известно, что визит Зеленского в ЮАР перенесли с 10 на 24 апреля. Пресс-секретарь подчеркнул, что стремления Претории по урегулированию конфликта на Украине совпадают с позицией США по этому вопросу, а сам визит направлен на поддержание мирного процесса и укрепление двусторонних отношений ЮАР и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Визит Зеленского в ЮАР перенесли на 24 апреля
20 марта, 15:01
 
В миреЮАРУкраинаПреторияВладимир Зеленский
 
 
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