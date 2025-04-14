https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011059745.html

"Не ради мира": в ЮАР раскрыли цель визита Зеленского

"Не ради мира": в ЮАР раскрыли цель визита Зеленского - РИА Новости, 14.04.2025

"Не ради мира": в ЮАР раскрыли цель визита Зеленского

Владимир Зеленский приедет с визитом в Южно-Африканскую Республику не ради мира на Украине, а для поиска поддержки Глобального Юга, заявил в интервью телеканалу РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:36:00+03:00

2025-04-14T00:36:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский приедет с визитом в Южно-Африканскую Республику не ради мира на Украине, а для поиска поддержки Глобального Юга, заявил в интервью телеканалу RT член парламента ЮАР и лидер партии "Движение за преобразование Африки" Вуйо Зунгула."Зеленский направляется в ЮАР не ради мира на Украине, а чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга", — сказал он.По его мнению, на такой шаг он пошел после решения США отказаться от финансирования Киева."Так что цель его поездки не в том, чтобы способствовать миру. <…> Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность", — заявил Зунгула.В начале марта пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья сообщил РИА Новости, что Зеленского ждут с визитом в ЮАР 10 апреля.Позже стало известно, что визит Зеленского в ЮАР перенесли с 10 на 24 апреля. Пресс-секретарь подчеркнул, что стремления Претории по урегулированию конфликта на Украине совпадают с позицией США по этому вопросу, а сам визит направлен на поддержание мирного процесса и укрепление двусторонних отношений ЮАР и Украины.

https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006881474.html

https://ria.ru/20250320/vizit-2006217747.html

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в мире, юар, украина, претория, владимир зеленский