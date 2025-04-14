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Россия напомнила Западу про старые и новые долги

Россия напомнила Западу про старые и новые долги - РИА Новости, 14.04.2025

Россия напомнила Западу про старые и новые долги

Государственная дума приняла документ, в котором закрепляется понятие "геноцид советского народа в период Великой Отечественной войны". РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:00:00+03:00

2025-04-14T08:00:00+03:00

2025-04-14T08:05:00+03:00

аналитика

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

европа

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Государственная дума приняла документ, в котором закрепляется понятие "геноцид советского народа в период Великой Отечественной войны".Это — абсолютно фундаментальное событие в канун приближающегося 80-летия нашей общей Победы.С 9 апреля 2025 года сожжение белорусской Хатыни, блокада русского Ленинграда, расстрелы германскими нацистами мирного населения сотнями в Ростове-на-Дону (это событие вошло в историю как "кровавая неделя"), публичные повешения в черноморской Одессе, ад, устроенный гитлеровцами в Крыму (там в Аджимушкайских каменоломнях их румынские прислужники убили четырнадцать тысяч мирных крымчан), — есть геноцид.Не "борьба с партизанами", не "осуществление плана "Ост", не "выполнение приказа", а сознательное уничтожение наших предков и, следовательно, нас — по расовому, этническому и национальному признаку.Ответственными за геноцид названы и нацисты, и их пособники. Поэтому сегодня уже точно не получится ни у кого из тех, кто еще коптит небо, отвертеться — ссылаясь на состояние здоровье, плохую память и срок давности — от своих преступлений. Найдем каждого. И по каждому соберем доказательную базу, или, как принято выражаться в тамошней юриспруденции, досье.Вопрос, зревший давно — "а чего столько ждали, аж восемь десятилетий, чтобы назвать сотворенное с нами тогдашней коллективной Европой под главенством немецкой "культурной нации", — слишком важен, чтобы оставить его без ответа.Но прежде давайте вспомним, что нам оставили "культурные общеевропейцы" после войны. После нашей в ней Победы.Воспоминания формулируются в двух словах — разоренная страна."Культурные общеевропейские люди", убив миллионы наших мирных сограждан, разрушили их дома. Уничтожили деревни и села, где эти дома стояли. Разбомбили города, где дома эти были построены. В щебень "культурные европейские люди" разнесли дороги и мосты, разорили пашни. Разграбили музеи, библиотеки, храмы.А когда Советский Союз на Ялтинской конференции предложил создать систему выплат германских репараций, определив общий (ключевое слово) ущерб оккупированных немецкими нацистами стран в 20 миллиардов долларов, эта инициатива поддержки не получила.Тогдашние союзники по антигитлеровской коалиции предпочли вопрос замотать в ворох юридических документов, и в результате СССР получил суммарно репараций на сумму чуть больше трех миллиардов долларов. Штрих к сумме, который многое объясняет: Минфин ФРГ в свое время сообщил, что и о выплате этой суммы "нормативных записей не существует".Зная, что в германском орднунге не пропадала ни единая бумажка, ни единая золотая коронка, конфискованная у узника лагеря смерти, что в этом орднунге учитывался даже детский ночной горшок, с которыми в лагеря смерти ехали обреченные на уничтожение семьи, в утверждения германского Минфина поверить невозможно.Нам — самостоятельно, без кредитов, "планов Маршалла" и без упомянутых "репараций" — нужно было страну восстановить, навязанную нам же гонку вооружений выдержать, в идеологической баталии, где хищничество и прагматизм пытались одержать верх над самоотверженностью и бескорыстием, выстоять.И мы все сделали. Заполнили, так сказать, все графы в этом большом историческом досье.Сегодня пришло время тем, кто нас пытался (и пытается до сих пор) уничтожить, платить по счетам. Но не банальными деньгами. А в гораздо более ценной валюте: им придется отвечать перед законом. И тем, что приняла Государственная дума. И перед тем международным правом, в котором определяется ответственность за геноцид. И личная, персонифицированная, и ответственность государств.Фемиде, на которую так любят ссылаться "культурные европейские нации", предстоит большая работа. Очень большая работа.Хотелось бы повторить: это не месть (победителям это чувство незнакомо), не сведение счетов — мы не обучены конвертации жизней в резервные валюты. Речь идет о восстановлении с помощью юридических инструментов исторической справедливости. И не в прошлое обращен новый закон, а в будущее.Нашим павшим, убитым, замученным, угнанным в лагеря, обращенным в рабов, тем, кого германские нацисты и их пособники довели до голодной смерти, кого сожгли заживо, — долг памяти мы как отдавали, так и отдавать будем.А вот тем, кого ежедневно обстреливают, на кого напускают беспилотники, чье имущество разрушают и чьи жизни отнимают только потому, что они — русские, тем, с кем, пусть и чужими руками, продолжают воевать "культурные европейские нации", закон о геноциде очень пригодится. Для составления исков и организации военных и гражданских трибуналов, чтобы установить ответственность за совершение преступлений, мотивом которых стала этническая и национальная ненависть.Закон не воскресит погибших, но он необходим сегодня для защиты всех живущих на территории Большой России.

https://ria.ru/20250409/gosduma-2010206616.html

https://ria.ru/20250211/fsb-1998570573.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), в мире, европа