https://ria.ru/20250414/vzryvchatka-2011084436.html

ФСБ показала видео с задержанием молдаванина, привезшего в Россию бомбы

ФСБ показала видео с задержанием молдаванина, привезшего в Россию бомбы - РИА Новости, 14.04.2025

ФСБ показала видео с задержанием молдаванина, привезшего в Россию бомбы

ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием и признаниями гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который по заданию украинских спецслужб привёз в РФ бомбы для... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:25:00+03:00

2025-04-14T09:25:00+03:00

2025-04-14T13:55:00+03:00

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молдавия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием и признаниями гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который по заданию украинских спецслужб привёз в РФ бомбы для совершения терактов. Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы Мариуса Пруняну, воевавшего в рядах ВСУ, который через Латвию привёз в РФ бомбы для совершения терактов. На видео показано, как двое сотрудников в штатском задерживают Пруняну в помещении. Также демонстрируется взрывчатка в чемодане, которую он привёз. Кроме того, опубликованы признания задержанного. "В январе 2023 года был завербован ГУР Украины для выполнения задач на территории России. Получил задачу купить машину. Мне потом в Молдове передали аккумулятор с какими-то бомбами. Приехал в Россию, начал под свою легенду тренироваться. Потом рассказали, что надо идти в город Волгоград, сделать там один "клад" - закопать одно устройство, и в Саратове, может быть, закопать ещё одно", - сказал Пруняну.

https://ria.ru/20250413/fsb-2010961548.html

https://ria.ru/20250411/podrostok-2010725196.html

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Признание гражданина Молдавии, который привез в Россию взрывчатку для терактов Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, который привез в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева, рассказал, что ему также обещали передать пистолет - "для устранения какой-то личности" 2025-04-14T09:25 true PT1M28S

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россия, молдавия, латвия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины