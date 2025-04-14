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Си Цзиньпин прибыл во Вьетнам с государственным визитом
Си Цзиньпин прибыл во Вьетнам с государственным визитом - РИА Новости, 14.04.2025
Си Цзиньпин прибыл во Вьетнам с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл во Вьетнам с государственным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:34:00+03:00
2025-04-14T08:34:00+03:00
2025-04-14T08:34:00+03:00
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл во Вьетнам с государственным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая. "Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл специальным бортом в Ханой, начав государственный визит во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама и президента Вьетнама Лыонг Кыонга", - говорится в сообщении телеканала. Визит во Вьетнам продлится два дня, после чего с 15 по 18 апреля китайский лидер посетит с госвизитами Малайзию и Камбоджу. Си Цзиньпин в своей авторской статье для вьетнамской газеты "Нян зан", опубликованной в преддверии визита, заявил, что Китай и Вьетнам должны активизировать усилия по всем направлениям для строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, а также вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в Азии и во всем мире. Китайский лидер призвал углублять стратегическое взаимодоверие, продолжать взаимовыгодное сотрудничество и приносить больше пользы народам обеих стран, укреплять гуманитарные обмены и создавать более тесные связи между двумя народами, расширять многостороннее сотрудничество и способствовать процветанию и подъему Азии.
https://ria.ru/20250406/vetnam-2009662685.html
https://ria.ru/20250414/kitay-2011076014.html
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в мире, вьетнам, китай, азия, си цзиньпин, то лам
В мире, Вьетнам, Китай, Азия, Си Цзиньпин, То Лам
Си Цзиньпин прибыл во Вьетнам с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл во Вьетнам с государственным визитом