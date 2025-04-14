https://ria.ru/20250414/ukraina-2011247664.html

"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине

"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 14.04.2025

"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине

Президенту США Дональду Трампу нужно приехать в Москву и лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы разрешить конфликт на Украине, пишет... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:07:00+03:00

2025-04-14T21:07:00+03:00

2025-04-14T21:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

дональд трамп

сша

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно приехать в Москву и лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы разрешить конфликт на Украине, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture."Если Трамп действительно хочет получить Нобелевскую премию в этом году, ему лучше поторопиться и сделать единственную практическую вещь: избавиться от Уиткоффа и Келлога <…> и самому приехать в Москву. Разговор напрямую с Путиным за большим столом может быть единственной дорогой вперед", — говорится в публикации.По мнению автора, Уиткофф и Келлог не справляются с задачей по приближению мира на Украине. Джей также добавил, что, когда американский лидер откажется от любых сделок с Владимиром Зеленским, на Украине произойдут стремительные политические перемены.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.

https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html

https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html

украина

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, владимир зеленский, москва