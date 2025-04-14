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"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине
"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине
Президенту США Дональду Трампу нужно приехать в Москву и лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы разрешить конфликт на Украине, пишет... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:07:00+03:00
2025-04-14T21:07:00+03:00
2025-04-14T21:09:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно приехать в Москву и лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы разрешить конфликт на Украине, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture."Если Трамп действительно хочет получить Нобелевскую премию в этом году, ему лучше поторопиться и сделать единственную практическую вещь: избавиться от Уиткоффа и Келлога <…> и самому приехать в Москву. Разговор напрямую с Путиным за большим столом может быть единственной дорогой вперед", — говорится в публикации.По мнению автора, Уиткофф и Келлог не справляются с задачей по приближению мира на Украине. Джей также добавил, что, когда американский лидер откажется от любых сделок с Владимиром Зеленским, на Украине произойдут стремительные политические перемены.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.
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"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине
Журналист Джей: Трампу нужно приехать в Москву для решения конфликта на Украине