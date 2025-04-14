Рейтинг@Mail.ru
"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 14.04.2025 (обновлено: 21:09 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011247664.html
"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине
"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине
Президенту США Дональду Трампу нужно приехать в Москву и лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы разрешить конфликт на Украине, пишет... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:07:00+03:00
2025-04-14T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно приехать в Москву и лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы разрешить конфликт на Украине, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture."Если Трамп действительно хочет получить Нобелевскую премию в этом году, ему лучше поторопиться и сделать единственную практическую вещь: избавиться от Уиткоффа и Келлога &lt;…&gt; и самому приехать в Москву. Разговор напрямую с Путиным за большим столом может быть единственной дорогой вперед", — говорится в публикации.По мнению автора, Уиткофф и Келлог не справляются с задачей по приближению мира на Украине. Джей также добавил, что, когда американский лидер откажется от любых сделок с Владимиром Зеленским, на Украине произойдут стремительные политические перемены.В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.
https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011180148.html
украина
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_87:0:2487:1800_1920x0_80_0_0_15296c25e466a18075f3377831e64d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, владимир зеленский, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, Москва
"Лучше поторопиться". В Британии предложили радикальный план по Украине

Журналист Джей: Трампу нужно приехать в Москву для решения конфликта на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно приехать в Москву и лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы разрешить конфликт на Украине, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Если Трамп действительно хочет получить Нобелевскую премию в этом году, ему лучше поторопиться и сделать единственную практическую вещь: избавиться от Уиткоффа и Келлога <…> и самому приехать в Москву. Разговор напрямую с Путиным за большим столом может быть единственной дорогой вперед", — говорится в публикации.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине
Вчера, 17:41
По мнению автора, Уиткофф и Келлог не справляются с задачей по приближению мира на Украине. Джей также добавил, что, когда американский лидер откажется от любых сделок с Владимиром Зеленским, на Украине произойдут стремительные политические перемены.
В минувшую пятницу Путин встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Цирк снова в сборе". На Западе сообщили Украине неприятные новости
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала