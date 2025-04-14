Лондон передал Киеву транш с погашением за счет доходов от активов России
Британия передала Украине $991 млн с погашением за счет дохода от активов РФ
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Великобритания направила Украине второй транш кредитных средств в размере 752 миллионов фунтов стерлингов (991 миллион долларов) из обещанных ранее 2,26 миллиарда фунтов с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ, говорится в заявлении британского минфина, опубликованном в понедельник на сайте правительства страны.
В начале марта Британия сообщила о передаче Украине первых 752 миллионов фунтов кредитных средств.
"Платеж в размере 752 миллионов фунтов был сегодня направлен Украине… Сегодняшний платеж представляет собой вторую часть из кредита Британии на 2,26 миллиарда фунтов, который был разделен на три отдельных транша", - сказано в документе.
По словам министра обороны Британии Джона Хили, средства пойдут на закупку средств ПВО, артиллерии и запчастей для ремонта машин и оборудования. При этом само британское оборонное ведомство будет поддерживать Украину в приобретении необходимого оборудования, сообщает британский минфин.
Последняя часть кредитных средств будет переведена в 2026 году, говорится в заявлении.
Глава украинского минфина Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева. Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании , Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.