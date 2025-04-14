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Лондон передал Киеву транш с погашением за счет доходов от активов России - РИА Новости, 14.04.2025
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20:47 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011243410.html
Лондон передал Киеву транш с погашением за счет доходов от активов России
Лондон передал Киеву транш с погашением за счет доходов от активов России - РИА Новости, 14.04.2025
Лондон передал Киеву транш с погашением за счет доходов от активов России
Великобритания направила Украине второй транш кредитных средств в размере 752 миллионов фунтов стерлингов (991 миллион долларов) из обещанных ранее 2,26... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:47:00+03:00
2025-04-14T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Великобритания направила Украине второй транш кредитных средств в размере 752 миллионов фунтов стерлингов (991 миллион долларов) из обещанных ранее 2,26 миллиарда фунтов с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ, говорится в заявлении британского минфина, опубликованном в понедельник на сайте правительства страны. В начале марта Британия сообщила о передаче Украине первых 752 миллионов фунтов кредитных средств. "Платеж в размере 752 миллионов фунтов был сегодня направлен Украине… Сегодняшний платеж представляет собой вторую часть из кредита Британии на 2,26 миллиарда фунтов, который был разделен на три отдельных транша", - сказано в документе. По словам министра обороны Британии Джона Хили, средства пойдут на закупку средств ПВО, артиллерии и запчастей для ремонта машин и оборудования. При этом само британское оборонное ведомство будет поддерживать Украину в приобретении необходимого оборудования, сообщает британский минфин. Последняя часть кредитных средств будет переведена в 2026 году, говорится в заявлении. Глава украинского минфина Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева. Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании , Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005468447.html
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украина, великобритания, россия, евросоюз, сергей лавров, джон хили, в мире
Украина, Великобритания, Россия, Евросоюз, Сергей Лавров, Джон Хили, В мире
Лондон передал Киеву транш с погашением за счет доходов от активов России

Британия передала Украине $991 млн с погашением за счет дохода от активов РФ

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Великобритания направила Украине второй транш кредитных средств в размере 752 миллионов фунтов стерлингов (991 миллион долларов) из обещанных ранее 2,26 миллиарда фунтов с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ, говорится в заявлении британского минфина, опубликованном в понедельник на сайте правительства страны.
В начале марта Британия сообщила о передаче Украине первых 752 миллионов фунтов кредитных средств.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро
17 марта, 12:35
"Платеж в размере 752 миллионов фунтов был сегодня направлен Украине… Сегодняшний платеж представляет собой вторую часть из кредита Британии на 2,26 миллиарда фунтов, который был разделен на три отдельных транша", - сказано в документе.
По словам министра обороны Британии Джона Хили, средства пойдут на закупку средств ПВО, артиллерии и запчастей для ремонта машин и оборудования. При этом само британское оборонное ведомство будет поддерживать Украину в приобретении необходимого оборудования, сообщает британский минфин.
Последняя часть кредитных средств будет переведена в 2026 году, говорится в заявлении.
Глава украинского минфина Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева. Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов.
Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании , Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России
13 марта, 23:29
 
УкраинаВеликобританияРоссияЕвросоюзСергей ЛавровДжон ХилиВ мире
 
 
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