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На Украине поделились подробностями о сделке с США - РИА Новости, 14.04.2025
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14:09 14.04.2025 (обновлено: 14:27 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011154230.html
На Украине поделились подробностями о сделке с США
На Украине поделились подробностями о сделке с США - РИА Новости, 14.04.2025
На Украине поделились подробностями о сделке с США
Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:09:00+03:00
2025-04-14T14:27:00+03:00
в мире
цены на нефть
киев
вашингтон (штат)
украина
ольга стефанишина
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды, сообщила в понедельник вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые. "Я не могу раскрывать много деталей. То, что консультации проходят, само по себе позитивный знак. Из того, что можно говорить .... Украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы тут готовили в Киеве. Все они были предметом обсуждения. Некоторые из договоренностей достигнуты", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада". Она предположила, что, очевидно, это не финальный раунд переговоров. "После этих консультаций переговоры продолжатся до тех пор, пока мы не достигнем согласия", - добавила она. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010798679.html
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вашингтон (штат)
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в мире, цены на нефть, киев, вашингтон (штат), украина, ольга стефанишина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, spectator, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, Киев, Вашингтон (штат), Украина, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Spectator, Введение Трампом пошлин на импорт
На Украине поделились подробностями о сделке с США

Стефанишина: Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по сделке

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды, сообщила в понедельник вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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11 апреля, 18:39
"Я не могу раскрывать много деталей. То, что консультации проходят, само по себе позитивный знак. Из того, что можно говорить .... Украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы тут готовили в Киеве. Все они были предметом обсуждения. Некоторые из договоренностей достигнуты", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада". Она предположила, что, очевидно, это не финальный раунд переговоров. "После этих консультаций переговоры продолжатся до тех пор, пока мы не достигнем согласия", - добавила она.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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8 апреля, 16:58
 
В миреЦены на нефтьКиевВашингтон (штат)УкраинаОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзSpectatorВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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