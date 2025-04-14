https://ria.ru/20250414/ukraina-2011066430.html

"Обвал фронта": в Раде сделали пугающее заявление о ВСУ

"Обвал фронта": в Раде сделали пугающее заявление о ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025

"Обвал фронта": в Раде сделали пугающее заявление о ВСУ

Рост потерь украинской армии грозит обвалом фронта к лету этого года, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T03:20:00+03:00

2025-04-14T03:20:00+03:00

2025-04-14T12:42:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

александр дубинский

дональд трамп

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011090619_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a236afda1fbb6f08e6287ae3e21f500c.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рост потерь украинской армии грозит обвалом фронта к лету этого года, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По мнению депутата, "ресурс" в лице украинской армии практически стерт, на передовой остаются 250—300 тысяч человек."Общие потери "ресурса" около 800(!) тысяч. Еще 800 тысяч числится в армии, но 250 из них в СЗЧ, 250 на передовой, а судьба еще 300 тысяч неизвестна — это могут быть как скрытые под "пропавших без вести" потери, так и блатные тыловики", — написал он.Дубинский спрогнозировал, что при темпах дезертирства в 15 тысяч человек в месяц и потерь в 10-12 тысяч через три месяца на передовой останутся меньше 200 тысяч человек."А это грозит обвалом фронта", — предупредил он.Как писало издание Politico, дезертирство из украинских войск и трудности с набором личного состава стали политической проблемой для Киева и осложнили попытки убедить президента США Дональда Трампа в необходимости продолжать военную поддержку Украины.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008259497.html

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, александр дубинский, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, politico