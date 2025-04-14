"Обвал фронта": в Раде сделали пугающее заявление о ВСУ
Депутат Дубинский: рост потерь и дезертирства в ВСУ грозит обвалом фронта
© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoУкраинские военные
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рост потерь украинской армии грозит обвалом фронта к лету этого года, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
По мнению депутата, "ресурс" в лице украинской армии практически стерт, на передовой остаются 250—300 тысяч человек.
"Общие потери "ресурса" около 800(!) тысяч. Еще 800 тысяч числится в армии, но 250 из них в СЗЧ, 250 на передовой, а судьба еще 300 тысяч неизвестна — это могут быть как скрытые под "пропавших без вести" потери, так и блатные тыловики", — написал он.
Дубинский спрогнозировал, что при темпах дезертирства в 15 тысяч человек в месяц и потерь в 10-12 тысяч через три месяца на передовой останутся меньше 200 тысяч человек.
"А это грозит обвалом фронта", — предупредил он.
Как писало издание Politico, дезертирство из украинских войск и трудности с набором личного состава стали политической проблемой для Киева и осложнили попытки убедить президента США Дональда Трампа в необходимости продолжать военную поддержку Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.