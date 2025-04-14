В Турция опровергли сообщения о плане переселения жителей Газы
Администрация Эрдогана опровергла сообщения о плане переселения жителей Газы
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 14 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла распространившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о планах переселить в Турцию жителей Газы за 10 миллиардов долларов.
"Утверждение, распространенное в некоторых социальных сетях и опубликованное в ряде СМИ: "Идет подготовка, жители Газы будут переселены в Турцию в обмен на 10 миллиардов долларов", - не соответствует действительности. Совершенно не может быть и речи о том, чтобы Турция, поддерживающая достойную борьбу палестинского народа против оккупации, участвовала в каком-либо плане переселения, который вытеснил бы жителей Газы из их домов", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Сообщения о том, что Турция якобы работает над переселением палестинцев из сектора Газа в Сирию или Турцию, являются "результатом кампании по дезинформации", говорится в заявлении.
"Утверждения, выдвинутые израильскими СМИ и получившие отклик в нашей стране, уже опровергались нашим центром... Турция решительно отвергает любые попытки изгнать палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан. Турция продолжает прилагать неустанные усилия, чтобы немедленно прекратить интенсивные бомбардировки сектора Газа, защитить гражданское население от вреда и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу. Пожалуйста, не полагайтесь на необоснованные утверждения, направленные на манипулирование общественным мнением", - говорится в заявлении.
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