Рейтинг@Mail.ru
В Турция опровергли сообщения о плане переселения жителей Газы - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/turtsija-2011172594.html
В Турция опровергли сообщения о плане переселения жителей Газы
В Турция опровергли сообщения о плане переселения жителей Газы - РИА Новости, 14.04.2025
В Турция опровергли сообщения о плане переселения жителей Газы
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла распространившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о планах переселить в Турцию жителей Газы за 10 РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:33:00+03:00
2025-04-14T15:33:00+03:00
в мире
турция
сирия
западный берег реки иордан
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 14 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла распространившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о планах переселить в Турцию жителей Газы за 10 миллиардов долларов. "Утверждение, распространенное в некоторых социальных сетях и опубликованное в ряде СМИ: "Идет подготовка, жители Газы будут переселены в Турцию в обмен на 10 миллиардов долларов", - не соответствует действительности. Совершенно не может быть и речи о том, чтобы Турция, поддерживающая достойную борьбу палестинского народа против оккупации, участвовала в каком-либо плане переселения, который вытеснил бы жителей Газы из их домов", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Сообщения о том, что Турция якобы работает над переселением палестинцев из сектора Газа в Сирию или Турцию, являются "результатом кампании по дезинформации", говорится в заявлении. "Утверждения, выдвинутые израильскими СМИ и получившие отклик в нашей стране, уже опровергались нашим центром... Турция решительно отвергает любые попытки изгнать палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан. Турция продолжает прилагать неустанные усилия, чтобы немедленно прекратить интенсивные бомбардировки сектора Газа, защитить гражданское население от вреда и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу. Пожалуйста, не полагайтесь на необоснованные утверждения, направленные на манипулирование общественным мнением", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250412/turtsija-2010895635.html
https://ria.ru/20250209/erdogan-1998310486.html
турция
сирия
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, западный берег реки иордан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Сирия, Западный берег реки Иордан, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турция опровергли сообщения о плане переселения жителей Газы

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о плане переселения жителей Газы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНТАЛЬЯ (Турция), 14 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла распространившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о планах переселить в Турцию жителей Газы за 10 миллиардов долларов.
"Утверждение, распространенное в некоторых социальных сетях и опубликованное в ряде СМИ: "Идет подготовка, жители Газы будут переселены в Турцию в обмен на 10 миллиардов долларов", - не соответствует действительности. Совершенно не может быть и речи о том, чтобы Турция, поддерживающая достойную борьбу палестинского народа против оккупации, участвовала в каком-либо плане переселения, который вытеснил бы жителей Газы из их домов", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Турция не приемлет насильственное перемещение жителей Газы, заявил Эрдоган
12 апреля, 16:21
Сообщения о том, что Турция якобы работает над переселением палестинцев из сектора Газа в Сирию или Турцию, являются "результатом кампании по дезинформации", говорится в заявлении.
"Утверждения, выдвинутые израильскими СМИ и получившие отклик в нашей стране, уже опровергались нашим центром... Турция решительно отвергает любые попытки изгнать палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан. Турция продолжает прилагать неустанные усилия, чтобы немедленно прекратить интенсивные бомбардировки сектора Газа, защитить гражданское население от вреда и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу. Пожалуйста, не полагайтесь на необоснованные утверждения, направленные на манипулирование общественным мнением", - говорится в заявлении.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе абсурдом
9 февраля, 22:34
 
В миреТурцияСирияЗападный берег реки ИорданРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала