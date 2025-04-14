https://ria.ru/20250414/turtsija-2011172594.html

В Турция опровергли сообщения о плане переселения жителей Газы

В Турция опровергли сообщения о плане переселения жителей Газы - РИА Новости, 14.04.2025

В Турция опровергли сообщения о плане переселения жителей Газы

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла распространившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о планах переселить в Турцию жителей Газы за 10 РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:33:00+03:00

2025-04-14T15:33:00+03:00

2025-04-14T15:33:00+03:00

в мире

турция

сирия

западный берег реки иордан

реджеп тайип эрдоган

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АНТАЛЬЯ (Турция), 14 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла распространившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о планах переселить в Турцию жителей Газы за 10 миллиардов долларов. "Утверждение, распространенное в некоторых социальных сетях и опубликованное в ряде СМИ: "Идет подготовка, жители Газы будут переселены в Турцию в обмен на 10 миллиардов долларов", - не соответствует действительности. Совершенно не может быть и речи о том, чтобы Турция, поддерживающая достойную борьбу палестинского народа против оккупации, участвовала в каком-либо плане переселения, который вытеснил бы жителей Газы из их домов", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Сообщения о том, что Турция якобы работает над переселением палестинцев из сектора Газа в Сирию или Турцию, являются "результатом кампании по дезинформации", говорится в заявлении. "Утверждения, выдвинутые израильскими СМИ и получившие отклик в нашей стране, уже опровергались нашим центром... Турция решительно отвергает любые попытки изгнать палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан. Турция продолжает прилагать неустанные усилия, чтобы немедленно прекратить интенсивные бомбардировки сектора Газа, защитить гражданское население от вреда и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу. Пожалуйста, не полагайтесь на необоснованные утверждения, направленные на манипулирование общественным мнением", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250412/turtsija-2010895635.html

https://ria.ru/20250209/erdogan-1998310486.html

турция

сирия

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сирия, западный берег реки иордан, реджеп тайип эрдоган