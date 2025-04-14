https://ria.ru/20250414/trump-2011236173.html

Трамп резко ответил на обвинения Зеленского в дефиците вооружения у ВСУ

Трамп резко ответил на обвинения Зеленского в дефиците вооружения у ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025

Трамп резко ответил на обвинения Зеленского в дефиците вооружения у ВСУ

Президент США Дональд Трамп резко высказался о просьбах со стороны Украины продать ракеты, трансляция выступления велась на телеканале C-Span. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-14T20:04:00+03:00

2025-04-14T20:04:00+03:00

2025-04-15T00:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко высказался о просьбах со стороны Украины продать ракеты, трансляция выступления велась на телеканале C-Span."Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть ее. Вы не начинаете войну с кем-то в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты", — сказал политик.Также Трамп назвал ситуацию на Украине конфликтом, принадлежащим его предшественнику Джо Байдену. Теперь Вашингтон теперь пытается "остановить его, чтобы спасти много жизней". При этом Киев стремится лишь к получению нового оружия."Он всегда стремится к получению ракет", — ответил политик на вопрос о Зеленском.Ранее американский президент, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в том числе системы Patriot. По словам Левитт, американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.В понедельник глава киевского режима также выразил недоумение по поводу невозможности достичь договоренностей о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, проведшем летом 2024 году. Он подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250414/politika-2011193114.html

https://ria.ru/20250414/europe-2011165226.html

https://ria.ru/20250414/ukraine-2011170908.html

украина

вашингтон (штат)

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Трамп: "Зеленскому не нужно было начинать конфликт, а после выпрашивать у США ракеты" Трамп заявил, что Зеленскому не нужно было «начинать» конфликт с кем-то в 20 раз больше, а после выпрашивать у США ракеты. Так американский президент ответил на вопрос, разговаривал ли он с Зеленским о желании Киева получить дополнительные системы ПРО Patriot. 2025-04-14T20:04 true PT0M13S

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в мире, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, нато, владимир зеленский, стив уиткофф, санкт-петербург