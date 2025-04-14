https://ria.ru/20250414/tramp-2011063729.html

На Западе объяснили, почему планы Трампа обречены на провал

На Западе объяснили, почему планы Трампа обречены на провал - РИА Новости, 14.04.2025

На Западе объяснили, почему планы Трампа обречены на провал

Торговая война, которую президент США объявил Китаю, обречена на провал, такое мнение высказывается в статье в британской газете Financial Times. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T02:16:00+03:00

2025-04-14T02:16:00+03:00

2025-04-14T11:07:00+03:00

китай

сша

пекин

си цзиньпин

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Торговая война, которую президент США объявил Китаю, обречена на провал, такое мнение высказывается в статье в британской газете Financial Times.Как полагает автор материала, существует сразу три причины, по которым планы американского лидера потерпят неудачу."Большинство стран теперь понимают, что различные экономические доводы, предлагаемые советниками Трампа, являются лишь показухой. Пока Трамп у власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая", — приводится в статье первая причина.Вторая причина будущего поражение Трампа — зависимость внешней политики США от рынка госдолга, поясняет автор материала."Трампу пришлось отказаться от высоких тарифов после негативной реакции рынка (Облигаций американского госдолга — Прим. ред.). Таким образом, Трамп потерял свои рычаги влияния на торговых переговорах. Он не может снова повысить тарифы, потому что рынок казначейских облигаций снова взбунтуется", — говорится в статье.Третья причина, которую называет автор, — сам Китай."На первый взгляд кажется, что положение Китая сейчас хуже, чем у США: он потерял доступ к одному из своих крупнейших экспортных рынков и, похоже, находится в дипломатической изоляции. Нона самом деле он хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США", — подчеркивается в материале.Как поясняет автор, Пекин в состоянии заменить спрос со стороны США на внутренний потребительский спрос: курс именно на такую политику выбрал председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, полагает автор, Китай может прекрасно обойтись без импорта из США. Пять лет экспортного контроля помогли Китаю добиться больших успехов в производстве вещей без использования американских технологий, отмечается в материале."Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем состоит в том, чтобы заставить Пекин преклонить колено перед мощью США, то результатом будут только фрустрация и разочарование" — резюмирует автор статьи.Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. Для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских — тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250413/kitaj-2011000025.html

https://ria.ru/20250411/poshliny-2010661482.html

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010359403.html

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010370829.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, пекин, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт