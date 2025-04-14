https://ria.ru/20250414/tadzhikistan-2011076523.html
На востоке Таджикистана произошло землетрясение
На востоке Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 14.04.2025
На востоке Таджикистана произошло землетрясение
Еще одно землетрясение произошло на территории Таджикистана, в 156 километрах восточнее Душанбе, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T07:41:00+03:00
2025-04-14T07:41:00+03:00
2025-04-14T07:41:00+03:00
таджикистан
душанбе
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ДУШАНБЕ, 14 апр- РИА Новости. Еще одно землетрясение произошло на территории Таджикистана, в 156 километрах восточнее Душанбе, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики. "Еще одно землетрясение произошло в понедельник в 05.44 местного времени (03.44 мск) на территории Таджикистана, в 156 километрах восточнее Душанбе, магнитуда толчка в эпицентре составила 3-4", - сказал собеседник агентства. В воскресенье в этом же районе произошли три подземных толчка магнитудой от 3 до 6, вызвавшие гибель ребенка, разрушение множества жилых домой и вспомогательных сооружений. По предварительным данным, в результате произошедшего утром в понедельник землетрясения жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20250414/tadzhikistan-2011076362.html
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таджикистан, душанбе
На востоке Таджикистана произошло землетрясение
КЧС: на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 3-4