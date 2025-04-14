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В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 14.04.2025
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04:36 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/tadzhikistan-2011069581.html
В Таджикистане произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 14.04.2025
В Таджикистане произошло землетрясение
Очередное землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:36:00+03:00
2025-04-14T04:36:00+03:00
в мире
таджикистан
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в понедельник в 00.44 по времени UTC (3.44 мск) на расстоянии 23 километров к северо-западу от города Рашт с населением 10,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. В центре управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики в воскресенье сообщили РИА Новости, что в результате подземных толчков погиб трехлетний ребенок.
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в мире, таджикистан
В мире, Таджикистан
В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,5

© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в понедельник в 00.44 по времени UTC (3.44 мск) на расстоянии 23 километров к северо-западу от города Рашт с населением 10,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В центре управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики в воскресенье сообщили РИА Новости, что в результате подземных толчков погиб трехлетний ребенок.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
У берегов Тонга произошло землетрясение
Вчера, 23:26
 
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