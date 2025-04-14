https://ria.ru/20250414/sad-2011006671.html

Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН

Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН - РИА Новости, 14.04.2025

Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН

Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) – научное учреждение, созданное для формирования коллекций растений в целях... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:18:00+03:00

2025-04-14T00:18:00+03:00

2025-04-14T00:18:00+03:00

справки

россия

российская академия наук

ботанический сад

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Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) – научное учреждение, созданное для формирования коллекций растений в целях изучения и сохранения растительного мира и его разнообразия.ГБС РАН, являющийся одним из крупнейших ботанических садов в Европе, расположен на севере Москвы на месте уникальных лесных природных массивов, известных еще с XVI века, – Ерденьевской рощи в составе Останкинской дубравы и Леоновского леса. С середины XVIII века эти земли перешли к роду Шереметевых, представители которого превратили часть купленной территории в сад в английском стиле – облагороженный лес с естественным характером пейзажей.В январе 1945 года Совет народных комиссаров СССР в связи с 220-летием Академии наук принял решение организовать ботанический сад Академии наук СССР, для чего были выбраны бывшие владения графов Шереметевых.Официальной датой основания ботанического сада считается 14 апреля 1945 года. Именно в этот день Президиум Академии наук СССР принял постановление "О строительстве Главного ботанического сада АН СССР в Москве".Строительство сада, его развитие и становление как ведущего научно-исследовательского учреждения в области экспериментальной ботаники неразрывно связано с именем выдающегося ученого академика Николая Цицина, первого директора сада, руководившего им в течение 35 лет.Первоначальный план ботанического сада, который разрабатывался архитектором Игорем Петровым с 1940 года под руководством Николая Цицина и архитектора Алексея Щусева, включал несколько большую территорию, чем существующая ныне, – в нее входили земли современной ВДНХ и парка "Останкино". Согласно проекту современной планировки, также разработанному Петровым, в территорию ботанического сада вошли большая часть Останкинской дубравы (Ерденьевская роща), ограниченная с юга прудами, часть Леоновского леса на востоке в пойме реки Яузы и производственный участок. Разработка проектов партерной части вблизи современного главного входа и лабораторного корпуса, а также идея создания искусственных микроландшафтов дендрария, включенных в естественные лесные насаждения, принадлежала ландшафтному архитектору Льву Розенбергу. В настоящее время ботанический сад занимает площадь более 330 гектаров. В 1950-1970-х годах в саду были созданы все основные экспозиции и коллекционные участки – дендрарий, модели географических ландшафтов СССР в отделе природной флоры, тропические и субтропические растения, коллекция цветочно-декоративных (экспозиции "Розарий", "Сад непрерывного цветения" и "Сирингарий") и культурных растений, экспозиции "Сад прибрежных растений", "Теневой сад".Коллекция дендрария ГБС РАН, раскинувшегося на участке площадью 75 гектаров, является крупнейшим в России собранием древесных растений, которые произрастают в умеренном климатическом поясе, и насчитывает около 1,3 тысячи разновидностей. Большая часть дендрария находится в лесном массиве. На площади в 30 гектаров разместилась коллекция отдела флоры ГБС РАН, поделенная на отдельные экспозиции. Пять из них – географические, с характерными растениями и ландшафтом европейской части России, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Кавказа. В настоящее время коллекция растений насчитывает около 1,35 тысячи видов. Коллекции тропических и субтропических растений размещается в Старой и Новой Фондовых оранжереях общей площадью около одного гектара. Это самая крупная по числу наименований коллекция в ГБС РАН (около 40% всех остальных фондов сада) и насчитывает более 7,8 тысячи разновидностей. Основой для коллекции стали растения, приобретенные в питомниках Германии в период с 1945 по 1949 год. Впоследствии коллекция пополнялась за счет экспедиций в Индию и страны бассейна Индийского океана. Коллекция цветочно-декоративных растений ГБС РАН насчитывает около 6,3 тысячи разновидностей, коллекция культурных растений и их диких сородичей – более 150.В 1987 году на территории ботанического сада была устроена экспозиция "Японский сад". Экзотическая композиция была создана по проекту известного японского архитектора Такеши (Кена) Накадзимы: на территории сада расположены каскады небольших водопадов, пруды с островами, павильоны в традиционном японском архитектурном стиле, тринадцатиярусная пагода и каменные фонари. На экспозиции произрастает около 70 видов растений. Коллекционные фонды ГБС РАН, которые насчитывают около 17 тысяч разновидностей, являются национальным и мировым достоянием. В коллекциях сада выращивается около 400 видов редких растений, из них более 80 видов включены в Красную книгу РФ, 16 видов в природе находятся под угрозой исчезновения.Еще в 1945 году в план развития сада было заложено строительство отдельного здания и формирование гербарного фонда. В настоящее время Гербарий имени А.К. Скворцова является одним из крупнейших в стране. Его фонды насчитывают свыше 700 тысяч единиц хранения.Научные подразделения ботанического сада представлены 10 лабораториями и отделом отдаленной гибридизации. В состав ГБС РАН входит также Чебоксарский ботанический сад – Чебоксарский филиал ГБС РАН, расположенный вдоль реки Кукшум в городе Чебоксары на площади 177,7 гектара. Территория ГБС РАН является особо охраняемой территорией федерального значения и объектом культурного наследия – коллекционные фонды сада являются национальным и мировым достоянием. В 1991 году ботаническому саду было присвоено имя Николая Цицина.Основная цель деятельности ГБС РАН – проведение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в области экспериментальной ботаники. Важнейшими задачами являются разработка теоретических основ интродукции и акклиматизации растений; разработка теоретических основ и методов сохранения генофонда растений; разработка научных основ иммунитета и защиты растений от вредителей и болезней; создание специальных коллекций растений в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира; разработка теоретических основ и новых методов отдаленной гибридизации с целью создания новых видов и форм растений; популяризация и пропаганда биоэкологических знаний; проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы в области ботаники и охраны природы, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры. ГБС РАН является базой для научной работы и производственной практики студентов биологических специальностей вузов Москвы. Организация также проводит регулярные экскурсии, семинары и мастер-классы для различных групп населения.В 1952 году на совещании представителей ботанических садов, дендрариев и институтов Академии наук СССР было принято решение о создании Совета ботанических садов СССР при Главном ботаническом саде Академии наук СССР (с 1992 года – Совет ботанических садов России). https://sovetbotsadov.ru/ Совет координирует деятельность всех научных учреждений, работающих по проблеме акклиматизации и интродукции растений, с целью объединения их усилий в научных и организационных направлениях.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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справки, россия, российская академия наук, ботанический сад