https://ria.ru/20250414/reyting-2011057967.html

Названы регионы-лидеры по динамике потребительского спроса

Названы регионы-лидеры по динамике потребительского спроса - РИА Новости, 14.04.2025

Названы регионы-лидеры по динамике потребительского спроса

Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Адыгея и Карачаево-Черкесия, замыкает список Севастополь – единственный регион, где... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:05:00+03:00

2025-04-14T00:05:00+03:00

2025-04-14T00:42:00+03:00

экономика

севастополь

архангельская область

ненецкий автономный округ

риа рейтинг

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Адыгея и Карачаево-Черкесия, замыкает список Севастополь – единственный регион, где потребительский спрос в 2024 году снизился, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Позитивная динамикаРоссийская экономика в 2024 году характеризовалась ростом ключевых макропоказателей, что, в частности, отразилось и на потребительском спросе. Позитивная динамика обусловлена продолжающимся быстрым ростом зарплат и высокой кредитной активностью. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, что связано как с ростом возможностей населения вследствие увеличения зарплат, так и ростом стоимости товаров и услуг. По оценкам экспертов РИА Новости, за 2024 год потребительский спрос в России вырос на 6,4%. По сравнению с 2023 годом темпы роста спроса выросли, тогда они составляли 6,2%. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Основной прирост, как и годом ранее, был обеспечен розничной торговлей (+7,2% за год). При этом сектор общественного питания показал еще более высокую динамику (+9,0%), однако вес общепита в суммарных потребительских расходах по-прежнему невысок и составляет 4,5% против 73% у розничной торговли, что определяет его незначительный вклад в итоговый результат. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили пятый ежегодный рейтинг регионов по динамике потребительского спроса. Снижение в одном регионеКак показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса заметно различается у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, один регион в 2024 году показал снижение потребительского спроса, а в 84 регионах спрос населения относительно прошлого года вырос. Самый большой рост в прошедшем году отмечался в Адыгее, где, по расчетам РИА Новости, он увеличился на 20,7%. Также достаточно значительно потребительский спрос вырос в Карачаево-Черкесии (+11,7%). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Башкирия и Челябинская область, где спрос вырос в 2024 году на 11,2% и 10,8% соответственно. Замыкает первую пятерку рейтинга Тульская область с показателем 10,4%.Как поясняют эксперты, в Адыгее, Тульской и Челябинской областях наиболее заметно выросли обороты розничной торговли, а в Карачаево-Черкесии и Башкирии хороший рост наблюдался в сфере общественного питания. Помимо вышеперечисленных регионов в десятке лидеров по динамике потребительского спроса в 2024 году оказались Новосибирская, Томская области, Чувашия, Еврейская автономная область и Ростовская область. Географический разброс лидеров довольно обширен. На общем фоне сокращение потребительского спроса по итогам года отмечалось в прошедшем году в одном регионе. Согласно расчетам РИА Новости, негативная динамика наблюдалась в Севастополе. Самое сильное снижение здесь произошло в секторе общественного питания, оборот которого снизился более чем в два раза. Негативную динамику показала и розничная торговля, вес которой в показателе потребительского спроса максимальный, снижение составляло 4,3%. Еще в двух регионах динамика спроса также была очень слабой. В Архангельской области и Ненецком автономном округе потребительский спрос вырос менее чем на 1%. Средние траты россиянСогласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тысячи рублей, что выше уровня 2023 года на 17%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тысячи рублей, на оплату услуг 9,8 тысячи рублей, а на питание в общественных местах — две тысячи рублей. У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного больше средних по стране. В частности, средний москвич в месяц тратит 77,5 тысячи рублей, житель Санкт-Петербурга – 60,7 тысячи рублей, а житель Краснодарского края – 59,7 тысячи рублей. В целом в 19 регионах ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень. На другом полюсе рейтинга находятся регионы, в которых население тратит мало. В пяти регионах в 2024 году потребительские расходы не превысили 25 тысяч рублей на человека в месяц.* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20250414/reyting-2010013420.html

https://ria.ru/20250407/reyting-2009717010.html

https://ria.ru/20250331/reyting-2008293073.html

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севастополь

архангельская область

ненецкий автономный округ

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экономика, севастополь, архангельская область, ненецкий автономный округ, риа рейтинг