https://ria.ru/20250414/registratsiya-2011146933.html
Во Владимире возбудили дело о незаконной регистрации иностранцев
Во Владимире возбудили дело о незаконной регистрации иностранцев - РИА Новости, 14.04.2025
Во Владимире возбудили дело о незаконной регистрации иностранцев
Житель Владимира, который за полгода фиктивно зарегистрировал в комнате площадью 18 квадратных метров более 300 иностранцев, предстанет перед судом, сообщила... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:52:00+03:00
2025-04-14T13:52:00+03:00
2025-04-14T13:52:00+03:00
происшествия
жилье
владимир
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Житель Владимира, который за полгода фиктивно зарегистрировал в комнате площадью 18 квадратных метров более 300 иностранцев, предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона. "Заместителем прокурора г. Владимира утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении 56 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, не имеющий постоянного места работы мужчина познакомился с иностранным гражданином, который предложил ему подзаработать. Житель Владимира согласился и в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года, "сам проживая в коммунальной квартире, в комнате площадью 18 квадратных метров, незаконно поставил там на учёт более 300 граждан". Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Владимира.
https://ria.ru/20250402/putin-2008841846.html
владимир
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, владимир, россия
Происшествия, Жилье, Владимир, Россия
Во Владимире возбудили дело о незаконной регистрации иностранцев
Жителя Владимира будут судить за регистрацию 300 человек в одной комнате