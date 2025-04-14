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Во Владимире возбудили дело о незаконной регистрации иностранцев

Во Владимире возбудили дело о незаконной регистрации иностранцев - РИА Новости, 14.04.2025

Во Владимире возбудили дело о незаконной регистрации иностранцев

Житель Владимира, который за полгода фиктивно зарегистрировал в комнате площадью 18 квадратных метров более 300 иностранцев, предстанет перед судом, сообщила... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:52:00+03:00

2025-04-14T13:52:00+03:00

2025-04-14T13:52:00+03:00

происшествия

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РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Житель Владимира, который за полгода фиктивно зарегистрировал в комнате площадью 18 квадратных метров более 300 иностранцев, предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона. "Заместителем прокурора г. Владимира утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении 56 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, не имеющий постоянного места работы мужчина познакомился с иностранным гражданином, который предложил ему подзаработать. Житель Владимира согласился и в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года, "сам проживая в коммунальной квартире, в комнате площадью 18 квадратных метров, незаконно поставил там на учёт более 300 граждан". Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Владимира.

https://ria.ru/20250402/putin-2008841846.html

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происшествия, жилье, владимир, россия