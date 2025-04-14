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В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
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21:41 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/rada-2011252049.html
В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине
В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале призвал США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля, чтобы сорвать попытку Киева продлить... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:41:00+03:00
2025-04-14T21:41:00+03:00
в мире
украина
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александр дубинский
дональд трамп
стив уиткофф
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале призвал США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля, чтобы сорвать попытку Киева продлить конфликт через продление действия режима военного положения. Депутат Рады Ярослав Железняк 12 апреля сообщил, что украинский парламент продлит военное положение 15-18 апреля. По его словам, военное положение будет продлено еще на 90 дней, а значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней. "Сегодня я официально обратился к специальному посланнику Дональда Трампа - Стиву Уиткоффу… Я вижу, как власть делает всё, чтобы война продолжалась как можно дольше. Восемнадцатого апреля в Раде могут проголосовать продление военного положения. Это - сознательная попытка не допустить начала перемирия", - говорится в сообщении Дубинского. Он призвал Уиткоффа "ускорить любые мирные решения до 18 апреля, чтобы сорвать попытку продлить войну". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. В марте находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Дубинский заявил, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит. В начале марта Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о резком росте доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали данные о 57% и 68% граждан, доверяющих Зеленскому. Максимума в 68% заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом доме. При этом в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС сообщила, что проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан.
https://ria.ru/20250202/vybory-1996898513.html
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011243775.html
https://ria.ru/20250325/dubinskiy-2007077729.html
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в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, дональд трамп, стив уиткофф, кмис, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, КМИС, Верховная Рада Украины
В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине

Депутат Рады Дубинский призвал США ускорить мирные решения по Украине

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале призвал США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля, чтобы сорвать попытку Киева продлить конфликт через продление действия режима военного положения.
Депутат Рады Ярослав Железняк 12 апреля сообщил, что украинский парламент продлит военное положение 15-18 апреля. По его словам, военное положение будет продлено еще на 90 дней, а значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине
2 февраля, 15:43
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"Сегодня я официально обратился к специальному посланнику Дональда Трампа - Стиву Уиткоффу… Я вижу, как власть делает всё, чтобы война продолжалась как можно дольше. Восемнадцатого апреля в Раде могут проголосовать продление военного положения. Это - сознательная попытка не допустить начала перемирия", - говорится в сообщении Дубинского.
Он призвал Уиткоффа "ускорить любые мирные решения до 18 апреля, чтобы сорвать попытку продлить войну".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
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Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине
Вчера, 20:41
Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
В марте находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Дубинский заявил, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит. В начале марта Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил о резком росте доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне обострения отношений с США. В опубликованных КМИС результатах опросов фигурировали данные о 57% и 68% граждан, доверяющих Зеленскому. Максимума в 68% заявленный КМИС уровень доверия якобы достиг непосредственно после перепалки в Белом доме. При этом в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС сообщила, что проголосовать за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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25 марта, 00:37
 
В миреУкраинаСШАКиевАлександр ДубинскийДональд ТрампСтив УиткоффКМИСВерховная Рада Украины
 
 
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