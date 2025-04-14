https://ria.ru/20250414/putin-2011233006.html

Путин отметил важность запуска новых заводов по лесной промышленности

Путин отметил важность запуска новых заводов по лесной промышленности - РИА Новости, 14.04.2025

Путин отметил важность запуска новых заводов по лесной промышленности

Новые запущенные производства лесной промышленности важны для отрасли и для всей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:43:00+03:00

2025-04-14T19:43:00+03:00

2025-04-14T19:44:00+03:00

экономика

технологии

россия

ленинградская область

чехов

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Новые запущенные производства лесной промышленности важны для отрасли и для всей экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Всех руководителей предприятий, с которыми мы были на связи, хочу поблагодарить за то, что было сделано, и выразить надежду на то, что будет сделано еще больше. Во всяком случае то, что мы сейчас видели и слышали, настраивает именно на такую волну. Состоялся запуск важных для отечественной лесной промышленности, да и для всей экономики, предприятий", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ. Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов. Среди производств, которые были открыты при участии главы государства - выпуск древесностружечных плит в Калужской области, производство декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления в Ленинградской области, а также производство упаковки для жидких пищевых продуктов в подмосковном Чехове. Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии запуска, ООО "Ультрадекор ДСП" является инициатором проекта по производству древесностружечных плит (ДСП) в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Калуга". Отмечается, что объем инвестиций в проект составляет 22 миллиарда рублей, мощность завода – 900 тысяч кубометров производимых ДСП и ламинирование 72 миллиона квадратных метров ДСП в год. Мощность производства декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления во Всеволожске Ленинградской области, инициатором которого является АО "Слотекс", составляет 3700 кубометров изделий в год. Это покрытие для кухонных столешниц, фасадов мебели и отделочных материалов, которое заменит импортные аналоги, следует из справки. Ушедшие с российского рынка компании планирует заменить и предприятие ООО "МолоПак", которое занимается выпуском упаковки для жидких пищевых продуктов в городе Чехове в Московской области. Объём инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей. Мощность производства – до 1,2 миллиарда единиц асептической упаковки в год (формат TetraPak) для длительного хранения молока, соков и вина. Также компания начнет выпускать форматы упаковки 0,25 литра, 0,33 литра, 0,5 литра, 2 литра, которые ранее импортировались.

https://ria.ru/20250414/drevesina-2011210429.html

https://ria.ru/20250414/putin-2011211105.html

https://ria.ru/20250414/putin-2011208548.html

россия

ленинградская область

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экономика, технологии, россия, ленинградская область, чехов, владимир путин