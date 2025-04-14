https://ria.ru/20250414/putin-2011225661.html
Путин спросил работницу завода в Ленинградской области о ее зарплате
Путин спросил работницу завода в Ленинградской области о ее зарплате - РИА Новости, 14.04.2025
Путин спросил работницу завода в Ленинградской области о ее зарплате
Президент России Владимир Путин поинтересовался у работницы предприятия по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:16:00+03:00
2025-04-14T19:16:00+03:00
2025-04-14T20:25:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у работницы предприятия по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления в Ленинградской области об условиях работы и зарплате сотрудников. "Хотел бы вот что спросить. Вы сказали "за моей спиной оборудование" и так далее. За вашей спиной, вижу, работники, которые трудятся. Я не знаю, можно ли оторвать кого-то хотя бы одного из них от производственного цикла, на одну секундочку чтобы он подошел", - сказал Путин во время совещания с правительством РФ. Работница предприятия рассказала президенту, что переехала в Россию из Приднестровья и работала в разных сферах. По её словам, на производстве женщину научили всему необходимому. Она предпочла не отвечать на вопрос о зарплате, но рассказала, что условия для работы хорошие, для сотрудников в доступе есть детские сады, школы и магазины. Управляющий директор предприятия Вадим Осипов рассказал, что средняя заработная плата по компании находится в районе 100 тысяч рублей без учета доходов топ-менеджмента.
https://ria.ru/20250414/upakovka-2011223613.html
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Путин пообщался с работницей предприятия в Ленинградской области
Путин пообщался с работницей предприятия в Ленинградской области
2025-04-14T19:16
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россия, ленинградская область, владимир путин, общество
Россия, Ленинградская область, Владимир Путин, Общество
Путин спросил работницу завода в Ленинградской области о ее зарплате
Путин смутил работницу завода в Ленинградской области вопросом о зарплате