https://ria.ru/20250414/putin-2011225661.html

Путин спросил работницу завода в Ленинградской области о ее зарплате

Путин спросил работницу завода в Ленинградской области о ее зарплате - РИА Новости, 14.04.2025

Путин спросил работницу завода в Ленинградской области о ее зарплате

Президент России Владимир Путин поинтересовался у работницы предприятия по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:16:00+03:00

2025-04-14T19:16:00+03:00

2025-04-14T20:25:00+03:00

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ленинградская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у работницы предприятия по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления в Ленинградской области об условиях работы и зарплате сотрудников. "Хотел бы вот что спросить. Вы сказали "за моей спиной оборудование" и так далее. За вашей спиной, вижу, работники, которые трудятся. Я не знаю, можно ли оторвать кого-то хотя бы одного из них от производственного цикла, на одну секундочку чтобы он подошел", - сказал Путин во время совещания с правительством РФ. Работница предприятия рассказала президенту, что переехала в Россию из Приднестровья и работала в разных сферах. По её словам, на производстве женщину научили всему необходимому. Она предпочла не отвечать на вопрос о зарплате, но рассказала, что условия для работы хорошие, для сотрудников в доступе есть детские сады, школы и магазины. Управляющий директор предприятия Вадим Осипов рассказал, что средняя заработная плата по компании находится в районе 100 тысяч рублей без учета доходов топ-менеджмента.

https://ria.ru/20250414/upakovka-2011223613.html

https://realty.ria.ru/20250414/putin-2011218744.html

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Путин пообщался с работницей предприятия в Ленинградской области Путин пообщался с работницей предприятия в Ленинградской области 2025-04-14T19:16 true PT2M42S

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россия, ленинградская область, владимир путин, общество