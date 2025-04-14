https://ria.ru/20250414/putin-2011208548.html

Путин принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов

Путин принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов - РИА Новости, 14.04.2025

Путин принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов

Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:10:00+03:00

2025-04-14T18:10:00+03:00

2025-04-14T18:10:00+03:00

экономика

россия

ленинградская область

чехов

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов. Среди производств, которые планируется открыть при участии главы государства - выпуск древесностружечных плит в Калужской области, производство декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления в Ленинградской области, а также производство упаковки для жидких пищевых продуктов в подмосковном Чехове. Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии запуска, ООО "Ультрадекор ДСП" является инициатором проекта по производству древесностружечных плит (ДСП) в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Калуга". Отмечается, что объем инвестиций в проект составляет 22 миллиарда рублей, мощность завода – 900 тысяч кубометров производимых ДСП и ламинирование 72 миллиона квадратных метров ДСП в год. "Особенность проекта в том, что впервые без европейского оборудования в России налажена переработка низкосортной древесины в древесностружечные плиты для производства отечественной мебели", - говорится в справке. Мощность производства декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления во Всеволожске Ленинградской области, инициатором которого является АО "Слотекс", составляет 3 тысяча 700 кубометров изделий в год. Это покрытие для кухонных столешниц, фасадов мебели и отделочных материалов, которое заменит импортные аналоги, следует из справки. Ушедшие с российского рынка компании планирует заменить и предприятие ООО "МолоПак", которое занимается выпуском упаковки для жидких пищевых продуктов в городе Чехове в Московской области. Объём инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей. Мощность производства – до 1,2 миллиарда единиц асептической упаковки в год (формат TetraPak) для длительного хранения молока, соков и вина. Также компания начнет выпускать форматы упаковки 0,25 литра, 0,33 литра, 0,5 литра, 2 литра, которые ранее импортировались.

https://ria.ru/20250414/putin-2011202197.html

https://ria.ru/20250414/putin-2011198948.html

https://ria.ru/20250414/putin-2011167641.html

россия

ленинградская область

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Путин на открытии объектов лесопромышленного комплекса в Калужской, Ленинградской и Московской областях Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов лесопромышленного комплекса в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Президент напомнил, что на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и отметил хорошие перспективы лесной промышленности. 2025-04-14T18:10 true PT0M48S

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экономика, россия, ленинградская область, чехов, владимир путин