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Путин принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов - РИА Новости, 14.04.2025
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18:10 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/putin-2011208548.html
Путин принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов
Путин принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов - РИА Новости, 14.04.2025
Путин принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов
Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:10:00+03:00
2025-04-14T18:10:00+03:00
экономика
россия
ленинградская область
чехов
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов. Среди производств, которые планируется открыть при участии главы государства - выпуск древесностружечных плит в Калужской области, производство декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления в Ленинградской области, а также производство упаковки для жидких пищевых продуктов в подмосковном Чехове. Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии запуска, ООО "Ультрадекор ДСП" является инициатором проекта по производству древесностружечных плит (ДСП) в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Калуга". Отмечается, что объем инвестиций в проект составляет 22 миллиарда рублей, мощность завода – 900 тысяч кубометров производимых ДСП и ламинирование 72 миллиона квадратных метров ДСП в год. "Особенность проекта в том, что впервые без европейского оборудования в России налажена переработка низкосортной древесины в древесностружечные плиты для производства отечественной мебели", - говорится в справке. Мощность производства декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления во Всеволожске Ленинградской области, инициатором которого является АО "Слотекс", составляет 3 тысяча 700 кубометров изделий в год. Это покрытие для кухонных столешниц, фасадов мебели и отделочных материалов, которое заменит импортные аналоги, следует из справки. Ушедшие с российского рынка компании планирует заменить и предприятие ООО "МолоПак", которое занимается выпуском упаковки для жидких пищевых продуктов в городе Чехове в Московской области. Объём инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей. Мощность производства – до 1,2 миллиарда единиц асептической упаковки в год (формат TetraPak) для длительного хранения молока, соков и вина. Также компания начнет выпускать форматы упаковки 0,25 литра, 0,33 литра, 0,5 литра, 2 литра, которые ранее импортировались.
https://ria.ru/20250414/putin-2011202197.html
https://ria.ru/20250414/putin-2011198948.html
https://ria.ru/20250414/putin-2011167641.html
россия
ленинградская область
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Путин на открытии объектов лесопромышленного комплекса в Калужской, Ленинградской и Московской областях
Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов лесопромышленного комплекса в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Президент напомнил, что на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и отметил хорошие перспективы лесной промышленности.
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экономика, россия, ленинградская область, чехов, владимир путин
Экономика, Россия, Ленинградская область, Чехов, Владимир Путин
Путин принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов

Путин принял участие в церемонии открытия новых промобъектов в трех областях РФ

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов.
Среди производств, которые планируется открыть при участии главы государства - выпуск древесностружечных плит в Калужской области, производство декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления в Ленинградской области, а также производство упаковки для жидких пищевых продуктов в подмосковном Чехове.
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Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии запуска, ООО "Ультрадекор ДСП" является инициатором проекта по производству древесностружечных плит (ДСП) в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Калуга". Отмечается, что объем инвестиций в проект составляет 22 миллиарда рублей, мощность завода – 900 тысяч кубометров производимых ДСП и ламинирование 72 миллиона квадратных метров ДСП в год.
«
"Особенность проекта в том, что впервые без европейского оборудования в России налажена переработка низкосортной древесины в древесностружечные плиты для производства отечественной мебели", - говорится в справке.
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Мощность производства декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления во Всеволожске Ленинградской области, инициатором которого является АО "Слотекс", составляет 3 тысяча 700 кубометров изделий в год. Это покрытие для кухонных столешниц, фасадов мебели и отделочных материалов, которое заменит импортные аналоги, следует из справки.
Ушедшие с российского рынка компании планирует заменить и предприятие ООО "МолоПак", которое занимается выпуском упаковки для жидких пищевых продуктов в городе Чехове в Московской области. Объём инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей. Мощность производства – до 1,2 миллиарда единиц асептической упаковки в год (формат TetraPak) для длительного хранения молока, соков и вина. Также компания начнет выпускать форматы упаковки 0,25 литра, 0,33 литра, 0,5 литра, 2 литра, которые ранее импортировались.
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