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Путин проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры - РИА Новости, 14.04.2025
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15:06 14.04.2025 (обновлено: 15:10 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/putin-2011167641.html
Путин проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры
Путин проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры - РИА Новости, 14.04.2025
Путин проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры
Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета РФ "О развитии инфраструктуры для жизни", сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:06:00+03:00
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московская область (подмосковье)
владимир путин
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рустам минниханов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета РФ "О развитии инфраструктуры для жизни", сообщает пресс-служба Кремля."Пятнадцатого апреля Путин проведет по видеоконференцсвязи заседание президиума Государственного Совета Российской Федерации "О развитии инфраструктуры для жизни"... Основные темы к обсуждению – меры по улучшению жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов, глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета РФ "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов, мэр Москвы, председатель комиссии Госсовета РФ "Государственное и муниципальное управление" Сергей Собянин; губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета РФ "Экономика данных" Андрей Воробьев; и губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета РФ "Инвестиции" Валерий Лимаренко.
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россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, марат хуснуллин, рустам минниханов
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов
Путин проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры

Путин по видеосвязи проведет заседание "О развитии инфраструктуры для жизни"

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета РФ "О развитии инфраструктуры для жизни", сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятнадцатого апреля Путин проведет по видеоконференцсвязи заседание президиума Государственного Совета Российской Федерации "О развитии инфраструктуры для жизни"... Основные темы к обсуждению – меры по улучшению жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов, глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета РФ "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов, мэр Москвы, председатель комиссии Госсовета РФ "Государственное и муниципальное управление" Сергей Собянин; губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета РФ "Экономика данных" Андрей Воробьев; и губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета РФ "Инвестиции" Валерий Лимаренко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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