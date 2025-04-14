https://ria.ru/20250414/putin-2011154716.html

В Кремле прокомментировали встречу Путина и Уиткоффа

В Кремле прокомментировали встречу Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 14.04.2025

В Кремле прокомментировали встречу Путина и Уиткоффа

Тема встречи лидеров РФ и США на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа не обсуждалась, заявил... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:10:00+03:00

2025-04-14T14:10:00+03:00

2025-04-14T16:27:00+03:00

россия

сша

санкт-петербург

владимир путин

стив уиткофф

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тема встречи лидеров РФ и США на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа не обсуждалась, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин в прошлую пятницу встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. "Тема встречи в предметном плане не обсуждалась, потому что любая встреча, конечно же, должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли позиции России и США после переговоров ближе и обсуждалась ли возможность встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

https://ria.ru/20250414/peskov-2011153585.html

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россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп