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Премьер Южной Кореи сообщил о переговорах США по пошлинам с тремя странами - РИА Новости, 14.04.2025
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11:47 14.04.2025 (обновлено: 11:48 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/poshliny-2011104206.html
Премьер Южной Кореи сообщил о переговорах США по пошлинам с тремя странами
Премьер Южной Кореи сообщил о переговорах США по пошлинам с тремя странами - РИА Новости, 14.04.2025
Премьер Южной Кореи сообщил о переговорах США по пошлинам с тремя странами
Президент США Дональд Трамп приказал немедленно начать переговоры с Сеулом, Токио и Дели по вопросу отсрочки введения повышенных таможенных пошлин, заявил... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:47:00+03:00
2025-04-14T11:48:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
южная корея
сеул
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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СЕУЛ, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал немедленно начать переговоры с Сеулом, Токио и Дели по вопросу отсрочки введения повышенных таможенных пошлин, заявил исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су в интервью агентству Рёнхап. "Президент США Дональд Трамп, по-видимому, приказал подчиненным "немедленно провести переговоры" с тремя странами, а именно Южной Кореей, Японией и Индией", - приводит слова премьера агентство. Выступая на встрече с членами рабочей группы по выработке стратегии экономической безопасности, Хан Док Су рассказал им о том, какие усилия предпринимались в последнее время властями и частными компаниями Южной Кореи для прояснения позиции Вашингтона. По словам премьера, до Дональда Трампа уже была доведена информация о том, как и что Сеул планирует обсуждать на дальнейших переговорах, и глава Белого дома остался "очень доволен". Хан Док Су также сообщил, что ожидает в течение двух ближайших дней проведения двусторонней встречи представителей Южной Кореи и США по проекту разработки месторождений сжиженного природного газа на Аляске. Он отметил, что помимо таможенных пошлин и СПГ стороны заинтересованы и в укреплении сотрудничества в сфере судостроения. Для согласования всех вопросов потребуются консультации на различных уровнях, включая министерский, и Сеул будет стремиться как можно скорее достичь взаимовыгодного соглашения. Хан Док Су при этом подчеркнул, что готов при необходимости поддерживать личную коммуникацию с президентом США, чтобы находить компромиссные решения.
https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html
https://ria.ru/20250413/tramp-2011056418.html
сша
южная корея
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в мире, цены на нефть, сша, южная корея, сеул, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, США, Южная Корея, Сеул, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Премьер Южной Кореи сообщил о переговорах США по пошлинам с тремя странами

Хан Док Су: Трамп приказал начать переговоры по пошлинам с Сеулом, Токио и Дели

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал немедленно начать переговоры с Сеулом, Токио и Дели по вопросу отсрочки введения повышенных таможенных пошлин, заявил исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су в интервью агентству Рёнхап.
"Президент США Дональд Трамп, по-видимому, приказал подчиненным "немедленно провести переговоры" с тремя странами, а именно Южной Кореей, Японией и Индией", - приводит слова премьера агентство.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США
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Выступая на встрече с членами рабочей группы по выработке стратегии экономической безопасности, Хан Док Су рассказал им о том, какие усилия предпринимались в последнее время властями и частными компаниями Южной Кореи для прояснения позиции Вашингтона. По словам премьера, до Дональда Трампа уже была доведена информация о том, как и что Сеул планирует обсуждать на дальнейших переговорах, и глава Белого дома остался "очень доволен".
Хан Док Су также сообщил, что ожидает в течение двух ближайших дней проведения двусторонней встречи представителей Южной Кореи и США по проекту разработки месторождений сжиженного природного газа на Аляске. Он отметил, что помимо таможенных пошлин и СПГ стороны заинтересованы и в укреплении сотрудничества в сфере судостроения. Для согласования всех вопросов потребуются консультации на различных уровнях, включая министерский, и Сеул будет стремиться как можно скорее достичь взаимовыгодного соглашения. Хан Док Су при этом подчеркнул, что готов при необходимости поддерживать личную коммуникацию с президентом США, чтобы находить компромиссные решения.
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В миреЦены на нефтьСШАЮжная КореяСеулДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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