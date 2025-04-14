https://ria.ru/20250414/poshliny-2011104206.html

Премьер Южной Кореи сообщил о переговорах США по пошлинам с тремя странами

Премьер Южной Кореи сообщил о переговорах США по пошлинам с тремя странами - РИА Новости, 14.04.2025

Премьер Южной Кореи сообщил о переговорах США по пошлинам с тремя странами

Президент США Дональд Трамп приказал немедленно начать переговоры с Сеулом, Токио и Дели по вопросу отсрочки введения повышенных таможенных пошлин, заявил... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:47:00+03:00

2025-04-14T11:47:00+03:00

2025-04-14T11:48:00+03:00

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СЕУЛ, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал немедленно начать переговоры с Сеулом, Токио и Дели по вопросу отсрочки введения повышенных таможенных пошлин, заявил исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су в интервью агентству Рёнхап. "Президент США Дональд Трамп, по-видимому, приказал подчиненным "немедленно провести переговоры" с тремя странами, а именно Южной Кореей, Японией и Индией", - приводит слова премьера агентство. Выступая на встрече с членами рабочей группы по выработке стратегии экономической безопасности, Хан Док Су рассказал им о том, какие усилия предпринимались в последнее время властями и частными компаниями Южной Кореи для прояснения позиции Вашингтона. По словам премьера, до Дональда Трампа уже была доведена информация о том, как и что Сеул планирует обсуждать на дальнейших переговорах, и глава Белого дома остался "очень доволен". Хан Док Су также сообщил, что ожидает в течение двух ближайших дней проведения двусторонней встречи представителей Южной Кореи и США по проекту разработки месторождений сжиженного природного газа на Аляске. Он отметил, что помимо таможенных пошлин и СПГ стороны заинтересованы и в укреплении сотрудничества в сфере судостроения. Для согласования всех вопросов потребуются консультации на различных уровнях, включая министерский, и Сеул будет стремиться как можно скорее достичь взаимовыгодного соглашения. Хан Док Су при этом подчеркнул, что готов при необходимости поддерживать личную коммуникацию с президентом США, чтобы находить компромиссные решения.

https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html

https://ria.ru/20250413/tramp-2011056418.html

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в мире, цены на нефть, сша, южная корея, сеул, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт