Премьер Южной Кореи сообщил о переговорах США по пошлинам с тремя странами
Хан Док Су: Трамп приказал начать переговоры по пошлинам с Сеулом, Токио и Дели
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал немедленно начать переговоры с Сеулом, Токио и Дели по вопросу отсрочки введения повышенных таможенных пошлин, заявил исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су в интервью агентству Рёнхап.
"Президент США Дональд Трамп, по-видимому, приказал подчиненным "немедленно провести переговоры" с тремя странами, а именно Южной Кореей, Японией и Индией", - приводит слова премьера агентство.
Выступая на встрече с членами рабочей группы по выработке стратегии экономической безопасности, Хан Док Су рассказал им о том, какие усилия предпринимались в последнее время властями и частными компаниями Южной Кореи для прояснения позиции Вашингтона. По словам премьера, до Дональда Трампа уже была доведена информация о том, как и что Сеул планирует обсуждать на дальнейших переговорах, и глава Белого дома остался "очень доволен".
Хан Док Су также сообщил, что ожидает в течение двух ближайших дней проведения двусторонней встречи представителей Южной Кореи и США по проекту разработки месторождений сжиженного природного газа на Аляске. Он отметил, что помимо таможенных пошлин и СПГ стороны заинтересованы и в укреплении сотрудничества в сфере судостроения. Для согласования всех вопросов потребуются консультации на различных уровнях, включая министерский, и Сеул будет стремиться как можно скорее достичь взаимовыгодного соглашения. Хан Док Су при этом подчеркнул, что готов при необходимости поддерживать личную коммуникацию с президентом США, чтобы находить компромиссные решения.