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В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 14.04.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
Отца и сына задержали по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:35:00+03:00
2025-04-14T15:35:00+03:00
2025-04-14T15:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Отца и сына задержали по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО. "Сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте и УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей Северной столицы, причастных к поджогу релейных шкафов. Ими оказались 46-летний мужчина и его 23-летний сын", - говорится в сообщении. По данным ведомства, правоохранители установили, что сообщники совершили поджоги по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. За денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей мужчины вскрыли и подожгли при помощи легковоспламеняющийся жидкости два релейных шкафа, расположенных на железнодорожном перегоне станций Лигово – Стрельна между остановочными платформами Лигово – Сосновая поляна Красносельского района Санкт-Петербурга. Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Сообщается, что уголовное дело будет переквалифицировано по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору".
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Задержание отца и сына по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на железнодорожном перегоне
Отца и сына задержали по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на железнодорожном перегоне в Петербурге, сообщило Управление на транспорте МВД по СЗФО.
По данным ведомства, поджоги они совершили за 50 тысяч рублей - по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер.
Возбуждено дело о теракте.
2025-04-14T15:35
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происшествия, россия, санкт-петербург, сзфо
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, СЗФО
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
В Петербурге задержали отца и сына по подозрению в поджоге двух релейных шкафов