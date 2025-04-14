https://ria.ru/20250414/peterburg-2011124895.html
В Петербурге задержали мясника, подозреваемого в пьяной поножовщине
В Петербурге задержали мясника, подозреваемого в пьяной поножовщине - РИА Новости, 14.04.2025
В Петербурге задержали мясника, подозреваемого в пьяной поножовщине
Житель Санкт-Петербурга получил ножевое ранение, повздорив с другим посетителем в ресторане, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:26:00+03:00
2025-04-14T12:26:00+03:00
2025-04-14T12:26:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга получил ножевое ранение, повздорив с другим посетителем в ресторане, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 3.23 мск в полицию Петроградского района поступила телефонограмма о том, что бригада скорой помощи доставила туда из травмпункта 24-летнего жителя города Пушкин с колото‑резаной раной грудной клетки. Мужчину госпитализировали. Правоохранители установили, что пострадавший получил ножевое ранение, повздорив с неизвестным в ресторане на Южной дороге, 16. "В полночь 13 апреля в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в этом преступлении был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 49-летний житель Василеостровского района, работающий мясником в одном из торговых центров", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в ГУМВД. Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что пострадавший - 24-летний хоккеист клуба "Рубин". Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250413/podzhog-2010966723.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, пушкин
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Пушкин
В Петербурге задержали мясника, подозреваемого в пьяной поножовщине
Петербургская полиция задержала подозреваемого в пьяной поножовщине в баре