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Песков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 14.04.2025
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14:13 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/peskov-2011155480.html
Песков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа
Песков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 14.04.2025
Песков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа
Ждать моментальных результатов от встреч российских и американских представителей в контексте отношений России и США вряд ли было бы оправданно, заявил... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:13:00+03:00
2025-04-14T14:13:00+03:00
россия
сша
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ждать моментальных результатов от встреч российских и американских представителей в контексте отношений России и США вряд ли было бы оправданно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. "Обсуждаемые вопросы весьма и весьма сложны, поэтому ждать каких-то моментальных результатов вряд ли было бы оправданным. Работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли позиции России и США после переговоров ближе и обсуждалась ли возможность встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
https://ria.ru/20250414/putin-2011154716.html
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россия, сша, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф
Россия, США, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Песков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа

Песков: ждать моментальных результатов от переговоров с США вряд ли оправданно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ждать моментальных результатов от встреч российских и американских представителей в контексте отношений России и США вряд ли было бы оправданно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в пятницу встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
"Обсуждаемые вопросы весьма и весьма сложны, поэтому ждать каких-то моментальных результатов вряд ли было бы оправданным. Работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли позиции России и США после переговоров ближе и обсуждалась ли возможность встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Кремле прокомментировали встречу Путина и Уиткоффа
Вчера, 14:10
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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