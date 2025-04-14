https://ria.ru/20250414/peskov-2011155480.html

Песков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа

Песков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 14.04.2025

Песков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа

Ждать моментальных результатов от встреч российских и американских представителей в контексте отношений России и США вряд ли было бы оправданно, заявил... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:13:00+03:00

2025-04-14T14:13:00+03:00

2025-04-14T14:13:00+03:00

россия

сша

санкт-петербург

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ждать моментальных результатов от встреч российских и американских представителей в контексте отношений России и США вряд ли было бы оправданно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. "Обсуждаемые вопросы весьма и весьма сложны, поэтому ждать каких-то моментальных результатов вряд ли было бы оправданным. Работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли позиции России и США после переговоров ближе и обсуждалась ли возможность встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

https://ria.ru/20250414/putin-2011154716.html

россия

сша

санкт-петербург

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россия, сша, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф