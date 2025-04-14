Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме, сообщили Axios
Axios: второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в субботу в Риме
Вид города Рима. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
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По словам собеседников портала, изменение площадки для встречи было предложено американской стороной.
Портал сообщает, что на встрече будут присутствовать оманские посредники.
По информации Axios, в преддверии второго раунда переговоров глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как ожидается, посетит Тегеран, где обсудит деятельность агентства по мониторингу и проверке на ядерных объектах Ирана.
Один из источников рассказал, что первый раунд переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи длился 45 минут. По словам собеседника портала, переговоры были "содержательными, серьезными и превосходными".
В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.
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