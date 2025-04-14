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Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме, сообщили Axios - РИА Новости, 14.04.2025
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02:30 14.04.2025 (обновлено: 11:26 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/peregovory-2011064514.html
Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме, сообщили Axios
Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме, сообщили Axios - РИА Новости, 14.04.2025
Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме, сообщили Axios
Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T02:30:00+03:00
2025-04-14T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."Второй раунд переговоров между США и Ираном по вопросу ядерной программы, как ожидается, состоится в субботу в Риме", - говорится в материале портала.По словам собеседников портала, изменение площадки для встречи было предложено американской стороной.Портал сообщает, что на встрече будут присутствовать оманские посредники.По информации Axios, в преддверии второго раунда переговоров глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как ожидается, посетит Тегеран, где обсудит деятельность агентства по мониторингу и проверке на ядерных объектах Ирана.Один из источников рассказал, что первый раунд переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи длился 45 минут. По словам собеседника портала, переговоры были "содержательными, серьезными и превосходными".В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.
https://ria.ru/20250412/peregovory-2010933350.html
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в мире, сша, иран, аббас аракчи, рим, стив уиткофф
В мире, США, Иран, Аббас Аракчи, Рим, Стив Уиткофф
Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме, сообщили Axios

Axios: второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в субботу в Риме

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид города Рима
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Второй раунд переговоров между США и Ираном по вопросу ядерной программы, как ожидается, состоится в субботу в Риме", - говорится в материале портала.
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По словам собеседников портала, изменение площадки для встречи было предложено американской стороной.
Портал сообщает, что на встрече будут присутствовать оманские посредники.
По информации Axios, в преддверии второго раунда переговоров глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как ожидается, посетит Тегеран, где обсудит деятельность агентства по мониторингу и проверке на ядерных объектах Ирана.
Один из источников рассказал, что первый раунд переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи длился 45 минут. По словам собеседника портала, переговоры были "содержательными, серьезными и превосходными".
В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
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В миреСШАИранАббас АракчиРимСтив Уиткофф
 
 
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