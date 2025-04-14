https://ria.ru/20250414/paskha-2011068225.html

Священник рассказал, что не нужно делать в последнюю неделю перед Пасхой

Священник рассказал, что не нужно делать в последнюю неделю перед Пасхой - РИА Новости, 14.04.2025

Священник рассказал, что не нужно делать в последнюю неделю перед Пасхой

Страстная неделя — время воспоминания о последних днях земной жизни Иисуса Христа, нужно переключиться с себя на переживание этих событий и посещение храма,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T04:15:00+03:00

2025-04-14T04:15:00+03:00

2025-04-14T11:31:00+03:00

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пасха

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Страстная неделя — время воспоминания о последних днях земной жизни Иисуса Христа, нужно переключиться с себя на переживание этих событий и посещение храма, ради этого можно отложить даже подробную исповедь, и уж тем более не стоит следовать расхожим советам убирать дом и красить яйца строго в определенные дни недели, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. В пятницу, 11 апреля, завершился Великий пост (Четыредесятница). После двух праздничных дней — Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим — наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста — Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встретят 20 апреля. "Порой публикуемые неразумно в СМИ представления о том, что в четверг Страстной недели нужно мыться, в среду нужно начать варить и красить яйца, в пятницу еще что-то делать — это даже не какие-то традиции народно-деревенской культуры, а фольклор советского времени, не имеющий никакого отношения к практике церковной жизни. Ничего этого делать в определенный день не нужно. Более того, если будет выбор между этим и молитвой, храмом, лучше идти в храм", — сказал Козлов. По его словам, во время Страстной недели можно даже отложить подробную исповедь. "Во время Страстной недели при сохранении физического поста у верующих меняется ракурс: человек в этот период не должен думать о себе, не стоит даже сосредотачиваться на собственном покаянии, самоанализе — это не время для подробной исповеди. День за днем Страстной недели мы вместе со Христом, с Божьей Матерью, апостолами проживаем вехи главнейших дней земной жизни Спасителя, потому эти дни названы великими. Каждый христианин должен постараться прожить эти дни так, чтобы наполнение этого дня, евангельское событие было в его жизни хотя бы в этот день главным", — призвал священник. Так, в понедельник утром на литургии в храмах вспоминают о сухой бесплодной смоковнице и ветхозаветном праведнике Иосифе Прекрасном, который является прообразом Господа в Ветхом Завете. "Во вторник мы вспоминаем многочисленные притчи, которые Спаситель рассказал в тот день. Особенный акцент богослужения делается на притче о мудрых и неразумных девах, притче о талантах и том, что называется Малым Апокалипсисом — предсказанием Спасителя о судьбах Иерусалима и мира", — рассказал протоиерей. Утром в среду вспоминают предательство Иуды — ученика, бывшего рядом со Христом более трех лет, "а также поступок блудницы, которая, ощутив божество того, кто перед ней, умывает ему ноги, помазывает Спасителя весьма дорогостоящим составом — "миром", добавил отец Максим. С понедельника по среду служат три последних в этом году литургии преждеосвященных даров — особые богослужения Великого поста. День великого четверга посвящен установлению Спасителем таинства евхаристии. "На литургии утром в четверг все, кроме тех, у кого противопоказания или канонические запрещения, призываются причаститься святых христовых тайн, отложив всякое другое попечение, в том числе по возможности заранее решив вопрос с работой или с учебой", — призвал священник. Вечером в четверг в храмах проходит особое богослужение — утреня великой пятницы (утреня 12 евангелий), когда вспоминают распятие Спасителя на Голгофе. "На этой службе читают 12 Евангелий (фрагментов), то есть все евангельские тексты, относящиеся к событиям от установления евхаристии, то есть от вечера четверга, до погребения Спасителя в пятницу вечером", — пояснил отец Максим. В пятницу утром в храмах совершают службу великих часов, литургия не служится. "Днем в пятницу служат вечерню с выносом святой плащаницы — изображением Спасителя, лежащего во гробе, — и поклонением этой плащанице. В вечерние часы пятницы, в иных случаях в ночь с пятницы на субботу, проходит богослужение, которое называется утреня великой субботы. На нем поются и читаются погребальные статии, когда чередуются особенные тропари и стихи 118 псалма. В этой части богослужения мы как бы ставим себя рядом с теми членами древней церкви, которые принимали участие в погребении Спасителя", — рассказал протоиерей. "Великая суббота, как говорят церковные песнопения, это день, когда Спаситель был душою во аде, Божеством неотлучно от Бога Отца и Бога Духа Святого, а плотью почивал во гробе. Суббота — это день великого покоя. Утром совершается литургия Василия Великого, на которой читают 15 паремий — текстов Ветхого Завета, в которых содержатся пророческие указания на Мессию — Иисуса Христа, на его искупительную жертву, искупительный подвиг. По сути дела, в великую субботу уже начинается — пока еще тихо — пасхальное празднование, потому что дьякон уже читает Евангелие о Воскресении Христовом, а в середине богослужения, перед чтением Евангелия, духовенство переоблачается в белые одежды, в которых и начнет ночное пасхальное богослужение", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250413/kirill-2010997534.html

https://ria.ru/20250408/sedmitsa-1857061003.html

https://ria.ru/20250414/krashenki-1857066132.html

https://ria.ru/20250414/paskha-1784063287.html

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иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, пасха